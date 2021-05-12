Başkan Büyükakın, ‘’İşgalci İsrail, devlet terörü uyguluyor’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde Bağçeşme ve Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil koyan ve dualar eden Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, “Öncelikle Ramazan Bayramı’nın Kocaelili hemşerilerimin, ülkemiz vatandaşlarının, dünya Müslümanlarının ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle cennet vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirleri nur, mekânları cennet, makamları da âlî olsun” dedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki gerilimlere de değinen Başkan Büyükakın, “Başta dünyada kan ve göz yaşının akmaya devam ettiği, en önemlisi Kudüs’te yaşanan ve buna benzer olayların son bulmasını bu bayram vesilesiyle yürekten temenni ediyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı çok ciddi bir kan ve gözyaşı operasyonu yıllardır devam ediyor” ifadelerini sarf etti.

“BENZER SENARYO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Uluslararası hukuk kuralları yerle bir edilerek gözyaşı ve kan akıyor” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kural ve hukuk tanımaz işgalci İsrail devletinin adeta devlet terörü şeklinde uyguladığı politikalarla oradaki kardeşlerimiz adeta yıllardır zulme maruz kalıyor. Özellikle mübarek aylarda bunu müteakip kereler tekrar ettirdiler. Bu seferde bir benzer senaryo ile karşı karşıyayız. İnşallah insanlık hâkim gelecek, insanlık onuru oradaki zorlukları aşmamıza vesile olacak. Bir şekilde elimizle, dilimizle engel olacağız oradaki yaşananlara.” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE FELAHA ERMEMİZE VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Açıklamalarına “Dünyada akan gözyaşı ve kanın durmasına vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Zorlu pandemi koşullarının da geride kalmasını bu kapanma döneminin bu zorlukları hep birlikte felaha ermemize vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyor, Ramazan Bayramının tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” vurgusunu yaparak açıklamasını tamamladı.