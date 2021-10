Başkan Büyükakın, ‘’İstişare Ederek Proje Üretiyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Memleket meseleleri üzerine düşünerek insanların talepleri üzerine çalışmalar yaparak kentimizin değişim ve gelişimine katkı sağlayabilir, ülkemizin geleceğine hep birlikte daha fazla katkı sunabiliriz” diyerek Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve İlçe Kent Konseyleri Başkanlarının yanı sıra Gençlik Meclisi Başkanı Bahadır Aligül ile birlikte yönetimlerini ayrı ayrı konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca İzmit Özel Yurtlar Derneği Cihan Şenses

ve yönetimini de makamında ağırladı. Spor, sağlık, kültür, gençlik, engelli, yaşlı başta olmak üzere her alanda Kent Konseylerinden gelecek fikirlere açık olduğunu görüşmelerde dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’mizin tüm güzellikleri başta olmak üzere her alanda yapacağımız çalışmaları kentin tamamında fark ettirmek bizim elimizdedir. Şehrimizi her anlamda marka haline getirecek çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Bunu başarmada sizlerin katkılarını çok önemsiyoruz” dedi.

GNÇLERLE SAMİMİ VE İÇTEN SOHBET

“Gönüllü çalışmalara her zaman desteklerimiz olmuştur, bundan sonrada olmaya devam edecek” ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, konuklarıyla samimi ve içten sohbetler gerçekleştirdi. Gençlik Meclisi Başkanı Bahadır Aligül ve yönetimleriyle olan buluşmasında, “Odak noktası gençlik olacak çalışmalara kapımız her zaman sonuna kadar açıktır. Sorunlara takılıp kalmak yerine her zaman çözümün bir parçası olmalıyız. Ona göre düşünmeli ve harekete geçmeliyiz. Her alanda olduğu gibi bu noktada Büyükşehir Belediyesi, çözümün her zaman bir parçası olmaya devam edecektir” sözlerini sarf etti.

“BİZİM İÇİN YAPILAN HER İŞ ÇOK ÖNEMLİDİR”

“Kenti yönetirken, bunun yanında şehir ile ilgili karar alırken STK’ların talep ve düşünleri bizim için değerlidir” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, “Her alanda yaptığımız çalışmalarda fikir odaklarına sorar, kararlarımızı ona göre alır ve projelerimizi hayata geçiririz. Bizim için yapılan her iş çok önemlidir. Bunun yanında hangi odağın bu hizmetten yararlanacağı da yol yürümemiz açısından çok önemlidir. Gençler, yaşlılar, çocuklar, engelliler ve diğer vatandaşlarımız için. Bakınız Kocaeli’nin beklentilerinin neler olduğunu belirlemek ve istişare ederek proje üretiyoruz, üretmeye de devam ediyoruz. Bu konuda Kent Konseylerine de büyük görev düşmektedir” şeklinde konuştu. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin şehrin her yerine temas edecek şekilde konuşlandırılması nedeniyle ayrı bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Gençlik Meclisimizin yapacağı her türlü çalışmalarda her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“YAPTIĞI AÇIKLAMALARI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM”

İzmit Özel Yurtlar Derneği Cihan Şenses ve yönetimiyle olan buluşmasında, güncel konular olmak üzere özel yurtlara yapılan su indirimi ve pandemi sürecinde verilen destekler üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, “Son günlerde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızın yurtlar konusunda yaptığı açıklamaları hep beraber yakında takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın zaten yurtlar konusunda gerçekçi rakamları ve son durumları hakkında yaptığı açıklamaları çok kıymetli buluyorum. Özel yurtlar olarak sizlerde bu alanda çok önemli hizmetler veriyorsunuz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı da makamında konuk ederek, Atletizm başta olmak üzere spor çalışmaları üzerine istişareler gerçekleştirdi.