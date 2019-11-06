Başkan Büyükakın İzmit caddelerini turladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit’in Fethiye Caddesi’nde halka hizmet için tezgâhının ve ekmek teknesinin başında ter döken esnaf ve sanatkârları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, esnaflara bereketli işler diledi, alışveriş yaptı.

“BİZE GÜVENDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kocaeli’nin tamamında ve İzmit’te karşılaşılan her sorunun çözülmesinde esnafların önerilerini dinlediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Trafikten turizme kadar hemen her alanda, önce esnaflarımızı dinledik. Halkımızın ve esnafımızın taleplerini ve önerilerini bugün de dinlemeye devam ediyoruz. Teşhislerini, tenkitlerini ve tavsiyelerini aldığımız esnafımıza da bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çözüm için kolları sıvadık. Kocaeli’nin mutlu şehir vizyonuna uygun olarak kentimizdeki tüm esnaf ve sanatkarları, kilit taşı, birlik ve beraberliğin çimentosu olarak görüyoruz” dedi.

“ESNAFIMIZIN HUZURU, MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Esnaflarla çay içen ve sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyen Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Esnafımızın derdini de sevincini de paylaşmak için her fırsatta onlarla buluşuyoruz” açıklamasını yaptı. “Bunun için de esnafın dirliği, huzuru, refahı, mutluluğu bizim için çok önemlidir” diyen Başkan Büyükakın, ‘Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi’ vizyonu doğrultusunda esnafımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atılması için de esnafımızla görüş alışverişine çok önem veriyoruz” ifadelerini sarf etti. İzmit ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.