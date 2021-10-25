Başkan Büyükakın, “İzmit için 1 Milyar 126 Milyon TL’lik yatırım yaptık”



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçesi Mahalle Başkanları toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit genelinde yaptığı yatırımlar hakkında mahalle başkanlarına bir sunum gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “İki yıllık süreçte İzmit ilçemize 223 proje ile 1 Milyar 126 Milyon 425 Bin TL yatırım yaptık.” dedi.

“İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU ÇALIŞMASINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ”

“İzmit ilçesine karış karış yatırım yapıyoruz. Vatandaşımızın bize olan güvenine çok teşekkür ediyoruz” diyerek Mahalle Başkanlarıyla olan toplantısında, “Hizmet odaklı çalışıyor, eser ve proje üretiyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Bakın İzmit yürüyüş yolu projemiz kentimize çok önemli kazanımlar sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Yürüyüş yolu çalışmasını titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz vatandaşımızı ve esnafı her fırsatta çalışma hakkında bilgi veriyor. İzmit Yürüyüş yolu, ilçemize kazandırdığımız önemli işlerden bir tanesi olacak” ifadelerini sarf etti.

“RAYLI SİSTEM NOKTASINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Toplantı boyunca mahalle başkanlarını büyük dikkatle dinleyen ve sorulara cevap veren Başkan Büyükakın, “Ulaşım konusunda çok önemli adımlar atarken de raylı sistem noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 89 eser ve hizmeti tamamlarken bunlar için 693 Milyon TL harcadık. 433,5 Milyon TL’yi bulan 67 eser ve hizmeti de yine İzmit ilçemize kazandıracağız. İlçe genelinde 30 Cadde, Sokak ve Köy Yolu projemizi tamamlarken, 16,5 kilometre üst yapıyı ilçemize kazandırdık. Tramvay hatlarımızın uzatılmasının yanı sıra Salim Dervişoğlu caddemizi tamamladık. Solaklar yolunu bitirerek köylerimize olan ulaşımı daha güzel hale getirdik. SEKA Park içerisinde yaptığımız köprülerle sahile olan ulaşımı kolaylaştırdık. Kandıra kavşağımız daha konforlu hale gelirken, trafik eğitim merkezimi hayata geçirdik” diye konuştu.

“İZMİT’İN ALTYAPISINA ÇOK ÖNEMLİ BİR DOKUNUŞ YAPTIK”

Kocaeli Üniversitesi’ne yeni otopark ve KOÜ araştırma ve uygulama hastanesine erişim kolaylığı sağlamak için Yürüyen merdiven ve asansör imalatını tamamladıklarını belirten Başkan Büyükakın, “İzmit köylerimize yatırım ve destek projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. 295 proje için malzeme desteği, tarım ve hayvancılık içinde 19 projemizi hayata geçirdik. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. İzmit ilçemizin altyapısına çok önemli bir dokunuş yaptık. 125 kilometrelik bir altyapı çalışmasını tamamladık. 160.5 Milyon TL’lik 73 kilometre İçme suyu ve 2 adet içme suyu deposu, 36 kilometre kanalizasyon ve 9 adet Fosseptik, 14 kilometre yağmur suyu ve 2 kilometre dere ıslahı tamamlayarak hizmete aldık” ifadelerini sarf etti.

“92 MİLYON 593 BİN TL’LİK BİR YATIRIMI DAHA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kırsal ulaşımın yanında alınan yeni otobüslerle birlikte toplu taşımaya dönük raylı sistemlerin dışında önemli projeleri de hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Kuruçeşme’ye uzanacak tramvay projemizle 92 Milyon 593 Bin TL’lik bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek tramvayımız, 812 metre çift hat tramvay hattı ile 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapacağız. Kabaoğlu Üniversite yolu üzerinde olan Yurtlar bölgesindeki kalan öğrencilerimizin Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimlerinin sağlanması için bir yaya üst geçidi yapıyoruz. 38 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde çelik yaya üst geçidi için 2 Milyon 828 bin TL harcayacağız.” şeklinde konuştu.

“İŞ YAPIYORUZ, MİLLETİMİZ DE BİZLERE DUA EDİYOR”

İlçe genelinde cadde ve üst yapı düzenlemelerinin de devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Hayrettin Uzun Caddesi, Demokrasi Bulvarı ve Yenice-Adapazarı bağlantı yolu için 5 Milyon 585 Bin TL’lik yatırımı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Daha sayabileceğimiz onlarca projeyi İzmit ilçemiz için yapıyoruz. Üretiyoruz, milletimiz için dertleniyor ve projelerimizi de icraata geçiriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Milletimiz çalışanı üreteni, kendisi için dertleneni görüyor. İş yapıyoruz, milletimiz de bizlere dua ediyor. Her birimiz sahada işleri bu yapılanları anlatacak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kentimize ne gibi büyük işleri kazandırıyoruz bundan bahsedeceğiz. Milletimiz yapılan her güzel işi destekliyor ve teşekkür ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.







































