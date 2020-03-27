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Başkan Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı

Büyükşehir, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği verecek

Başkan Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı

27 Mart 2020 Cuma 13:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan vatandaşlar ve ailelerine, gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlanacak. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından aileler belirlenecek, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı yapılacak.

 

“GIDA VE HİJYEN MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Büyükakın, Corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız” dedi.

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