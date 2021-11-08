Başkan Büyükakın: Kartepe’de Yeni Projeler İçin Kolları Sıvadık



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde bir dizi ziyaretlerde vatandaşlarla buluştu. İşçi, memur, ev hanımı, genç-yaşlı, kadın-erkek, seçen-seçilen Kocaeli’nde yaşayan herkesin karşılaştığı eksiklikleri dile getirme ve bunlara dönük çözümleri de bulmada aktif bir kentlilik bilinci sergilediğini dile getiren Başkan Büyükakın, Kartepe’de 7’den 70’e vatandaşlarla hasbihal etti. Kartepe ilçesine bugüne kadar onlarca hizmet ve eser kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Şimdi de 27 projemizi daha kazandırmak için kolları sıvadık” dedi. Kartepe Köseköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, “İlçemizde gördüğümüz eksiklikler karşısında tüm vatandaşlarımızı çözümün bir parçası olarak görüyoruz. Her konuda bize ileteceğiniz öneri ve fikirler, Kartepe ilçemizde veya şehrimizin tamamında yeni projelerin kapısını aralayacaktır” dedi.

“VİZYON PROJELERİMİZ İÇİN ADIM ATIYORUZ”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın da yer aldığı birlikteliklerde Kartepe ilçesinde yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Üst yapı düzenlemeleri başta olmak üzere vizyon projelerimiz için adım atıyoruz. 645 metre uzunluğundaki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 460 metre uzunluğundaki 13. Sokak, 1200 metre uzunluğunda Manavgat Caddesi, 2750 metrelik Çepni Caddesi ve 1985 metrelik Sultan Beyazıt Caddesi’nin yapımını gerçekleştireceğiz. Hizmette durmak yok. Kartepe ve kentimiz için üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“GÜVENLİ ERİŞİMİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

‘’Köseköy Mahalesi Sezenler Caddesi ile Şenlik Sokak kesişimindeki kavşak düzenlemesini de yapacağız’’ diyerek Kartepelileri bilgilendiren Başkan Büyükakın, “Yaya ve trafik güvenliğini sağlamak, tanımsız alanların önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapacağız. Bunun yanında diğer bir kavşak çalışmamızda Sarımeşe Mahallesi’nin Orhangazi Caddesi ile Bozkurt Sokak kesişimindedir. Diğer bir çalışmamızda Goodyear ışıkları erken dönüş cebinde olacaktır. D-100 ile Çuhane Caddesi kesişiminde yer alan bu bölgemiz Köseköy ve Arslanbey mahallelerine güvenli erişimi sağlamak amacıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ YOĞUN BİÇİMDE ÇALIŞTI”

Brisa mevkiisinde yer alan kavşak düzenlemesini de hayata geçireceklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “D-100 Karayolu ile Sakıp Sabancı Caddesi kesişiminde yer alan bu düzenlemeyle, ağır tonajlı araçların kavşaklarda güvenli dönüşünü sağlamak amacındayız. Kartepe ilçemize Çuhane caddesinin mevcut yoluna alternatif daha güzel bir yolu da kazandıracağız. Arkadaşlarımız bu proje içinde yoğun bir şekilde çalıştı, çalışmaya devam ediyor” ifadelerini sarf etti.

“TELEFERİK PROJEMİZE HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Kartepe Teleferik projesiyle bölgeye çok farklı bir vizyon kazandıracaklarını belirten Başkan Büyükakın, “Gerek Kartepe gerekse Kocaeli’nin her köşesinden olmak üzere ülkemizin farklı kentlerinden vatandaşlarımız bölgemize gelecek. Gerek turizm potansiyeli açısından gerekse yerel ekonomik dinamiklere önemli dokunuş yapmasını beklediğimiz, Kartepe’ye değer katacak teleferik projesinde ön yeterlilik ihalesi yapıldı. Teleferik projemize hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. İki istasyonun yer alacağı teleferik projemiz saatte 1500 kişi kapasiteli olacak” diyerek vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Büyükakın, ziyaretlerde vatandaşların yoğun ve samimi ilgisine de teşekkür etti.



































