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Başkan Büyükakın, ‘’Kent Meydanı, Çayırova’yı taçlandıracak’’

Kent Meydanı projesinin son halini yerinde gören Başkan Büyükakın, “Bu projemiz Çayırova’mıza çok yakışacak” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'Kent Meydanı, Çayırova'yı taçlandıracak''

08 Ocak 2021 Cuma 13:41

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde 25 bin metrekarelik alanda şehrin dokusu ve ihtiyaçlarına uygun, kentsel yaşamın kalitesini artıracak donatı alanlarıyla hayata geçirilecek kent meydanı projesinin detayları hakkında yerinde sunum aldı. Saha incelemesinde, “Çayırova ilçesi bu kent meydanı projesini uzun zamandır bekliyordu” diyen Başkan Büyükakın, “Kent Meydanı projemiz Çayırova’mıza çok yakışacak. Bu beklenen projemiz, Çayırova'yı güzelleştirecek ve taçlandıracak” dedi.

 

“BU GİBİ GÜZEL PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Proje incelemesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay, daire başkanları Cenan Turan ve Serkan Ihlamur da hazır bulundu. “Arkadaşlarımız ve Çayırova belediyemiz önce kamulaştırma çalışmalarına başladılar” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Projemizin tüm detaylarını bugün bir kez daha gözden geçirdik. Kent Meydanı projemizi Çayırova Meydanına yakışacak hale getirdik. Çayırova Belediyemizle ortak proje şeklinde Kent Meydanını hayata geçireceğiz.” ifadelerini sarf etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Kent Meydanının ilçemize kazandırılacak olmasından dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çayırovalı vatandaşlarımızın da beklediği bir projeydi” diye konuştu.

 

GÜNAY, “TAHİR BAŞKANIMIZ İLÇEMİZE ÇOK ÖNEM VERİYOR”

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay ise, “Bu güzel proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tahir Başkanımız Çayırova'ya çok büyük önem veriyor. Her görüştüğümüzde Çayırova için ne yapabiliriz diye uğraşıyor. Tahir Başkanımız ilçemize çok önem veriyor. Sağ olsun desteklerini her zaman gördük, görmeye de devam ediyoruz” dedi. AK Parti Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ise, “Kent Meydanı her yaştan insanımızın rahatlıkla kullanabileceği, güzel vakit geçireceği bir adres olacak. Çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz burada mutlu olacaklar” diye konuştu. 













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