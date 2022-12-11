Başkan Büyükakın: Kocaeli'de 4 Mevsim Spor Var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde TMF Şampiyonlar Ödül Töreni düzenlendi. Milli motosikletçiler için düzenlenen törende, ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye giren kulüp ile sporculara ödülleri verildi. Spor Kenti Kocaeli’nde 4 mevsim spor olduğunun altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılan “Şampiyonlar Ödül Gecesi”ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF yöneticileri, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

BİR BAŞKAN İÇİN EN GÜZEL HEDİYE SPORCULARIN BAŞARISI

Organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Kocaeli her zaman eviniz. İstediğiniz zaman Kocaeli’de istediğiniz organizasyonu gerçekleştirmek üzere gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Yine sizin gözünüzden sporcuların gözünden tanıtım filmini izledik. 36 ulusal, 8 uluslararası ve 97 yerel olmak üzere sadece bu yıl içinde 141 spor organizasyonu yapıldı. Bu organizasyonlarda 30 bine yakın sporcu 500 bine yakın da sporsever yer aldı. Bir Başkan için belki de en güzel hediye o organizasyonlara katılan sporcuların başarısı” şeklinde konuştu.

GENÇLİĞİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAKTAN

Başkan Büyükakın, “Büyükşehir olarak bu kentteki tüm kamu kurumları olarak sporcuya ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Gençliğimizi sporla buluşturmaktan gençliğin geleceğinin spordan geçmesinden büyük gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

KOCAELİ EV SAHİPLİĞİNİ HAZIR

Spor organizasyonlarının Kocaeli’nde yapılmasını temenni eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin dünya çapında başarıdan başarıya koşmasını temenni ediyoruz. Hangi spor organizasyonu yapmak istenirse başımızın üzerinizde yeriniz var. Her zaman biz hazırız. Siz ne istiyorsanız onu söyleyin. Bir kez daha bu organizasyonda ödül alan tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Hayat boyu başarılarının devamını diliyorum” dedi.

REKOR SAYIDA MADALYAYA VE KUPAYA ULAŞTIK.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Ev sahipliği yaptığı için kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Motosiklet sporlarında rekor sayıda madalyaya ve rekor sayıda kupaya ulaştık” dedi. Uçar, “Bizimle beraber Türkiye'de motosiklet kültürünü geliştirmeye ve artırmaya çaba gösteren sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki en büyük alkışı ve en büyük teşekkürü sporcularımızın anneleri ve babaları hak ediyorlar” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Sporculara teşekkür eden Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ise “Kocaeli kentinde biz amatör spor kulüplerine çok önemli destekler, katkılar alıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekine özellikle Kocaeli kentindeki tüm gençlere, spor kulüplerimize bu işin içerisinde amatörce yapan hiç ayırım yapmadan bütün çocuklarımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ANADOLU ATEŞİ DANS TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

Tecrübeli moderatör Ersin Düzen’in sunumu ile gerçekleşen gecede, Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösteri gerçekleştirdi. Anadolu’nun 7 bölgesinden derlenen halk dansı motiflerinden oluşan gösteride, topluluğun performansına seyirciler tarafından alkışlarla tempo tutuldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A PLAKET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi motosiklet sporuna vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. TMF Başkanı Uçar, plaketi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a takdim etti. 8 branş ve 70 sınıfta düzenlenen Şampiyonlar Ödül Gecesi’nde, Türkiye Motokros, Süpermoto, Enduro, Süper Enduro, Atv, Drag, Sujeti ve Flyboard şampiyonalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.















