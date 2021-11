Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin 150 Noktasında Şantiyemiz Var”

“Bugün Kocaeli’nin 150 noktasında şantiyemiz var” diyen Başkan Büyükakın, “Bu noktalar eser ve hizmet içindir. Her projemiz bittiğinde gerek kentimiz gerekse o bölgemiz açısından her şey çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.









Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve yönetiminin düzenlediği “Esnaf Kadınlarla İstişare” toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’inde yer aldığı birliktelikte esnaf kadınlarla tek tek tanışan, kente dair önerilerini alan Başkan Büyükakın, “Girişimcilik ruhuyla bugün kentimizde ticaret yaparak ülkemiz ekonomisine katkı ve istihdam sağlayan sizin nezdinizde tüm cesur yürekli kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. İzmit’te yapımı tamamlanan, süren ve yapılacak projeler hakkında kadın esnaflara bilgi veren Başkan Büyükakın, “Yeni yürüyüş yolu yılsonu itibariyle tamamlanacak. Gölüyle birlikte mevcut fuar alanımıza yeni bir form kazandıracağız” dedi.

“KOCAELİ STADININ YOLU İÇİN ŞANTİYE KURULDU”

“Yeni konseptiyle Fuar bölgemiz çok daha güzel ve bu rekreasyon alanında hemşerilerimiz çok daha mutlu olacak” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Fuar alanımızda ki düğün salonlarımıza ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Bu yeni formda bu ihtiyaca dönük adımları da atacağız. Bunlar bir taraftan devam ederken, Kuruçeşme’ye giden tramvay projemiz için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehir Hastanesi gidecek tramvay inşaatın da hareket yeniden başladı. Kocaeli Stadının yolu içinde şantiye kuruldu. Halkımızın beklentisi olan bu çok büyük stat yolu projemizi de hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini sarf etti.

“MİLLİ İRADE MEYDANININ UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANIYOR”

“Eski Perşembe Pazarı şimdi ki ismiyle Milli İrade Meydanı’nın fikir projeleri tamamlanırken, uygulama projeleri de hazırlanıyor” diyerek iş kadınlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projelerinden bahseden Başkan Büyükakın, “Fuar alanında ki projemize İzmit Yürüyüş yolunu bitirdikten sonra gireceğiz. Bakınız kentimizin her yerinde doğusunda batısında güneyinde kuzeyinde çok önemli adımlar atıyoruz. Bugün Kocaeli’nin 150 noktasında şantiyemiz var. Bu noktalar eser ve hizmet içindir. Her projemiz bittiğinde gerek kentimiz gerekse o bölgemiz açısından her şey çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

“YENİ YAŞAM ALANLARINI MİLLETİMİZLE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ”

Şehrimize çok güzel ve kıymetli eserler yapmak için istişareye ve ortak akla önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesi, sivil aklın kent adına önerilerde bulunması aynı zamanda şehre çok daha güzel eserler kazandırmanız anlamındadır. İşte bu amaçla bugün kıymetli kadın esnaflarımızla bir araya geldik. Bunun için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Bu gibi toplantıları her fırsatta yaparak şehre dair fikirleri almaya devam edeceğiz. Hayata geçirmek istediğimiz projelerimizde özellikle uzun vadeli işlerde istişare yapmaya özellikle gayret ediyoruz. İnterteks Fuarımızın malumunuz çatısı çöktü ve zemininde de istemediğimiz gelişmelerle karşılaştık. Bunun düzeltilmesi için harcanacak 100 Milyon TL’lik rakamın yerine yeni bir merkezi kazandırmaya karar verdik. Mevcut alanın önümüzde ki dönemde hangi amaçla kullanılacağına dönük önerileri de almaya devam ediyoruz. Havalimanına yakın bulduğumuz 320 dönümlük alanda şehrin yeni bir fuar, kongre, sergi gibi bütün konseptlerini içine alacak bir projeye hazırlığındayız. Bu gibi alanların ortaya çıkması, yeni fonksiyonlar yüklediğimiz şehrin yeni yaşam alanlarının da milletimizle kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

“GİRİŞİMCİLİK RUHUNUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEYİN”

Kentsel dönüşüme çok önem verdiklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Cedit kentsel dönüşüm projemizde yıkımlar yakında başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Cedit için 100 Milyon TL’lik bir bütçe kullanıyoruz. Milletimizin bizden taleplerini yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Tabi sizlere de ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Düşünen, geliştiren ve iş hayatında cesaretle çalışan siz kadınlarımız, biliniz ki Büyükşehir Belediyesi sizlerin her daim yanındadır. Lütfen girişimcilik ruhunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Üretin ve ürettiğinizi sadece kendi sınırlarınızda kalmadan dünyaya açılarak ticaretinizi yapın. Bunu başarabilirsiniz. Bunu başardıkça da diğer kadınlarımıza örnek olacağınızı asla unutmayın” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.