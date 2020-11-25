Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimini makamında konuk etti. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminden sonra düzenlenen hasar tespit raporlarına istinaden etkilenen ve hasar görmüş metruk binaların yıkımına başlanması nedeniyle teşekkür eden Şube Başkanı Bulut, “Büyükşehir Belediyemizin bu metruk ve hasar görmüş binaların yıkılması işlemine başladığı için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ MAHALLE HALKI AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ

Konuklarına bir eğitim projesi olan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, bugüne kadar 5 ilçede 895 kişiye eğitim verildiğini dile getirerek, “İki gün süren afet eğitimlerinde Temel Afet Bilinci, Yangın, İlkyardım, KBRN ve Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilkyardım eğitimlerini vatandaşlarımıza verdik. Buradaki temel amacımız, eğitimlerle afetlere karşı dirençli toplum olma kavramının topluma benimsetilmesidir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÇALIŞTI”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile olan buluşmasında sektörle alakalı görüş alışverişi de yapılırken, “Deprem master planımıza uygun çalışmalar yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin risk haritasını çıkardık. Arkadaşlarımız, detaylı bir şekilde ve büyük bir titizlikle çalıştı” dedi. Birliktelikte, “Kentsel dönüşüm sadece bir inşa çalışması değildir” diyerek konuklarıyla istişaresini sürdüren Başkan Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.



















