banner557
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nin risk haritasını çıkardık’’

Başkan Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimini makamında konuk etti

Başkan Büyükakın, ‘'Kocaeli'nin risk haritasını çıkardık''

25 Kasım 2020 Çarşamba 14:10

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimini makamında konuk etti. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminden sonra düzenlenen hasar tespit raporlarına istinaden etkilenen ve hasar görmüş metruk binaların yıkımına başlanması nedeniyle teşekkür eden Şube Başkanı Bulut, “Büyükşehir Belediyemizin bu metruk ve hasar görmüş binaların yıkılması işlemine başladığı için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

KOCAELİ MAHALLE HALKI AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ

Konuklarına bir eğitim projesi olan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, bugüne kadar 5 ilçede 895 kişiye eğitim verildiğini dile getirerek, “İki gün süren afet eğitimlerinde Temel Afet Bilinci, Yangın, İlkyardım, KBRN ve Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilkyardım eğitimlerini vatandaşlarımıza verdik. Buradaki temel amacımız, eğitimlerle afetlere karşı dirençli toplum olma kavramının topluma benimsetilmesidir” şeklinde konuştu.

 

“BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÇALIŞTI”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile olan buluşmasında sektörle alakalı görüş alışverişi de yapılırken, “Deprem master planımıza uygun çalışmalar yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin risk haritasını çıkardık. Arkadaşlarımız, detaylı bir şekilde ve büyük bir titizlikle çalıştı” dedi. Birliktelikte, “Kentsel dönüşüm sadece bir inşa çalışması değildir” diyerek konuklarıyla istişaresini sürdüren Başkan Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

 










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkonsolos Suzan Novoberdaliu, ‘’Türkiye hep yanımızda oldu’’ Başkonsolos Suzan Novoberdaliu, ‘’Türkiye hep...
Gebze’de Halk Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor Gebze’de Halk Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı,...
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJI 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI...
BAŞKAN DÖNMEZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI BAŞKAN DÖNMEZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILDI ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KADIN VE...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkonsolos Suzan Novoberdaliu, ‘’Türkiye...
Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, “Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele...

Haberi Oku