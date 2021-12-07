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Başkan Büyükakın, Konuklarına Kocaeli’yi Anlattı

Başkan Büyükakın, makamında ağırladığı konuklarına altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi

Başkan Büyükakın, Konuklarına Kocaeli'yi Anlattı

07 Aralık 2021 Salı 13:09

 


 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı görevini sürdüren Tümamiral Ayhan Gedik, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ı makamında konuk etti. Tümamiral Ayhan Gedik’e görevinde bir kez daha başarılar dileyen Başkan Büyükakın, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile de uluslararası konularda görüş alışverişi yaptı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a da Kocaeli genelinde yapılan altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

 










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