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Başkan Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’

Başkan Büyükakın, yaklaşık maliyeti 5 Milyar TL’yi bulan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devir edilen ‘Gebze-Darıca Metro Projesi’ni yerinde inceledi.

Başkan Büyükakın, ‘'Metro inşaatında hiçbir aksama yok''

19 Aralık 2019 Perşembe 13:28

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze-Darıca arası Metro inşaatında incelemeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve proje yetkililerin de katıldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı çalışmalarında hiçbir aksama yok. Şu anda aşağıdaki tünellerin inşası safhasına gelindi. İnşaat çalışmaları hiçbir şekilde aksamadan hatta eskisinden çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

 

“MEYDANIN DAHA RAHAT KULLANILMASI İMKÂNI ORTAYA ÇIKACAK”

Öncelikle olarak meydanın rahatlaması için inşaat çalışmalarında Çoban Mustafa Paşa Camisi tarafının kapatılması için arkadaşlarla konuştuklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Daha öncede bu konuyu konuşmuş ve planlamıştık. İnşallah oda Şubat sonu veya Mart başı gibi meydanın daha rahat kullanılması imkânı ortaya çıkacak. Tabi Metro inşaatı zor ve çok büyük bir inşaattır. Kocaeli tarihindeki en büyük inşaatlardan bir tanesidir. Bunun dışa yansıyan olumsuzluğunu en aza indirerek devam ettireceğiz. El birliğiyle çalışıyoruz, çalışacağız. Hem zamanında hem de çevreye en az rahatsızlıkla bu çalışma bitecek. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bir aksama yok. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah kazasız belasız bu inşaat biter ve hem Gebze hem Darıca ile bölgedeki halkımız bu metrodan istifade etmeye başlar” açıklamasını yaptı.

 

BÜYÜKGÖZ VE BIYIK DA İNCELEMEDE HAZIR BULUNDU

İnceleme de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a eşlik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Darıca halkımız bu projeyi bekliyor. Malum iki yüz bin kişiyi ilgilendiren bir proje. Bizde bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla projeyi yerinde inceledik. Gördüğümüz üzere inşaat çalışmamız aksamadan devam ediyor. Biz Büyükşehir Belediyemize ve hükümetimize Darıca Halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Dünyada ve ülkemizdeki bu tarz projelerin yapılma hızına göre bu çalışma çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Meydanımızda yapılan çalışmanın bitmesi için ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın ve beraberindekiler incelemenin tamamlanmasının ardından bölgedeki esnafa bereketli işler dilerken vatandaşlarla da hasbihal etmeyi ihmal etmedi.





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