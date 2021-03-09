Başkan Büyükakın; ‘’Miraç Kandili, birlik ve beraberliğimizin yükselişine vesile olsun’’

Başkan Büyükakın, Miraç’ın Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV)’in şahsında, insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu belirterek, "Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı en nadide gecelerden olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır’’ dedi.

Miraç Kandilinin içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden ve insanlığı sarıp sarmalayan virüs salgınından kurtulmaya vesile olmasını da dileyen Başkan Büyükakın, ‘’Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir. Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam’ın ’yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bütün hemşerilerimin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder; şehrimize, ülkemize, dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim" ifadesini kullandı.