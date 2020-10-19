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Başkan Büyükakın Muhtarlar Gününü Kutluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. ‘’Bizim medeniyet anlayışımızda; bir şehrin can damarı, en önemli merkezi mahalleler ve köylerdir’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’Mahalleler ve köyler; şehirlerin, muhtarlıklar ise demokrasinin temel taşıdır’’ ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın Muhtarlar Gününü Kutluyor

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:57


19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün hizmetlerinde muhtarların imzası olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Bir şehrin huzur ve mutluluğunun yolu mahallelerden, köylerden geçer. Bu nedenle, muhtarlarımızın yerel yönetim ve demokrasinin işleyişindeki rolü ve önemi çok büyüktür. Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığını da bu amaçla kurduk. El ele gönül gönüle vererek, ilmek ilmek bir şehrin kaderini örüyoruz.

Daire başkanlığımız bünyesinde Kocaeli genelinde yer alan 472 muhtarlığımızın her türlü ihtiyaç ve talebinde yanında olduk. Her ilçemizde görevlendirdiğimiz muhtar danışmanlarımız, 7/24 muhtarlarımızın, köy ve mahallelerimizin emrinde oldu.

Muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda 8451 proje için inşaat malzemesi desteği, 1266 proje içinse işçilik desteği sağladık.

Köylerimizde mancarlı pideler, ekmekler, en güzel yöresel yemekler el birliğiyle pişirilsin diye 498 adet ortak köy fırını yaptık.

Köy lokali, kurs merkezi, spor salonu, etkinlik merkezi, mescit gibi 1007 adet sosyal tesise, 154 adet köy çeşmesi, 119 adet su deposu, 480 adet eğitim kurumu, 504 cami lojmanı, 256 minare, 3045 adet ibadethane ve vakıf, 95 adet muhtarlık ofisine onarım ve yapım desteği verdik ve 45 adet eski köy okulunu onararak, yeniden değerlendirilmesini sağladık.

Yine 326 adet mahalle konağı ve çok amaçlı salon için, onarım ve yapım desteği sağladık. Muhtarlarımızın bize bildirdiği 273 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza malzeme ve işçilik desteği sunduk. Toplamda 329 metrekare sera yapımı için de yapım desteği verdik.

Görüldüğü gibi Kocaeli genelinde yaptığımız işleri, muhtarlarımızın talepleri, yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde, kısacası tüm işlerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizim gören gözümüz, duyan kulağımız oldu. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımıza kulak vermeye devam edeceğiz.

Zengin ve müreffeh Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağımız inancıyla değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, Kocaeli’nin gelişimi ve değişiminde gösterdiğiniz gayret ve destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.’’

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