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Başkan Büyükakın; Muhtarlarımız Gören Gözümüz, Duyan Kulağımızdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. ‘’Muhtarlarımız, hizmet ağının ilk ayağı, ilk gören gözü, ilk duyan kulağıdır” diyen Başkan Büyükakın, ”Muhtarlıklarımız devletimizin en temel taşıdır. Bu temel ne kadar sağlam olursa vatandaşımıza sunulan hizmetler de o kadar sağlam olur” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın; Muhtarlarımız Gören Gözümüz, Duyan Kulağımızdır.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:36

Muhtarlık kurumunun vatandaşlarla devlet arasında hayati önem taşıyan kılcal damarlar olduğu benzetmesini yapan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Bir şehrin huzur ve mutluluğunun yolu mahallelerden, köylerden geçer. Bu nedenle, muhtarlarımızın yerel yönetim ve demokrasinin işleyişindeki rolü ve önemi çok büyüktür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde, muhtarlarımız ile birlikte ilmek ilmek kentimize hizmet ağını örüyoruz.

Yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz A Takımı ile kırsal mahallelerimize hizmetlerin daha etkin ve hızlı ulaşmasını sağladık. Muhtarlarımıza yönelik kurduğumuz ‘Muhtar Aktif Sistemi’ sayesinde gönderilen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını en kısa sürede gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

Görüldüğü gibi Kocaeli genelinde yaptığımız işleri, muhtarlarımızın talepleri, yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde, kısacası tüm işlerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımıza kulak vermeye devam edeceğiz. Zengin ve müreffeh Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağımız inancıyla değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, Kocaeli’nin gelişimi ve değişiminde gösterdiğiniz gayret ve destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.’’

 



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