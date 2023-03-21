Başkan Büyükakın” Nevruz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Nevruz Bayramı’nın geçmişten gelen bir uyanış ve var oluşun göstergesi olduğunu ifade ederek” Baharın müjdecisi, medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıldönümü olan Nevruz Bayramı’nda kardeşliğimizi her zamankinden daha da fazla pekiştirelim” dedi.

Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz'un, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Nevruz; kardeşlik bağlarını geliştiren, halkı bütünleştiren ve yeni bir mevsimi coşku ile karşılayan önemli bir bayramımızdır. Bu noktada Nevruz, bu birlik ve beraberliğimizin daha da bütünleşmesi için bizlere büyük bir fırsattır. Hepimiz, bu millet ağacının bir dalıyız. Birbirimize sımsıkı sarılalım. Birliğimizi bozanlara imkan vermeyelim. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Nevruz’umuz rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun inşallah.