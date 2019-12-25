Başkan Büyükakın, ‘’O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Körfez İlçesi 95. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve çok sayıda teşkilat üyesinin hazır bulunduğu danışma meclisinde tüm teşkilat üyelerine bugüne kadar verdikleri emek için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Teşkilatlarımızla yaptığımız çalışmalarda her seferinde şunu düşünürüm. Geçen sene bu vakitlerde adaylık sürecim başlamıştı. Sahada sizlerle birlikte halkımızla buluşuyorduk. Hiçbir beklentiniz yoktu. Şu anda burada da hiçbir beklentiniz olmadan bulunuyorsunuz. Bu davaya inandığınız için buradasınız. Bu güzel ülkemizin çocukları için buradasınız” dedi.

“BU MİLLETE OLAN SEVDANIZ İÇİN BURADASINIZ”

“Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada daha büyük ülke olma idealine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ulaşacağına inandığınız, onun davasının peşinde gittiğiniz için buradasınız” diyerek teşkilat üyelerine seslenen Başkan Büyükakın, “Aslında Allah rızası için, bu millete olan sevdanız için buradasınız. Biz sadece size layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü sizler olmazsanız bu dava da olmaz. Sizler olmadan ve sizlerin desteği olmadan ne belediye başkanları ne de diğer görevlerini yapan milletvekillerimiz veya aklınıza kim gelirse hiçbirinin kıymeti olmaz” şeklinde konuştu.

“O ZAMAN NİYE BUNU YAPIYORSUNUZ DENDİ”

“Siyasetin ve devletin varlık sebebinin halk olduğunu, halka hizmet olduğunu en başından beri biliyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Onun için sizlere gerçekten bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Sizler olmazsanız, tek başımıza hiç birimizin gayreti bu bayrağı ayakta tutmaya yetmez” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın ayrıca “Bize verdiğiniz destek için hepinizden Allah razı olsun” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kocaeli, 2007 yılında kuraklık yaşamıştı. Bunun neticesinde Sapanca Gölü’nden Yuvacık barajına hat döşedik. “O zaman niye bunu yapıyorsunuz?” dendi. Biz Kocaeli olarak günde 350 bin metreküp su kullanıyoruz. 215 bin metreküpünü Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na basıyoruz. Yağmur olmadığı zaman 40-50 bin metreküp su Yuvacık Barajı’na geliyor. Aradaki fark da barajdan eksiliyor. Barajdaki su miktarı şu anda aşağı yukarı 8,5 milyon metreküp. Yağmurlar başlayınca dolmaya başlayacak. Ama o hat yapılmamış olsaydı, bugün susuzduk. Bunun yanı sıra her gün Yuvacık Barajındaki ve hatlardaki suyumuzu da kontrol ediyoruz.”

“BUGÜN ŞU KURAKLIK MEVSİMİNDE SUSUZLUK ÇEKMİYORUZ”

“Biz sürekli olarak iş yapıyoruz ve önümüzü görüyoruz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geleceği planlıyoruz. O yapılanlar sayesinde bugün şu kuraklık mevsiminde susuzluk çekmiyoruz. Onun haricinde B planımızda hazır. Kuyularımız var. Bizim acil eylem planlarımız, onlar da hazır. Yani barajda su biterse kuyular devreye girecek. Biz iş yapmak ve hizmet etmek için gelmiş bir liderin teşkilatıyız. Bizim teşkilatımıza, bu teşkilatın belediye başkanına layık olmak düşer. Biz de sizden aldığımız enerjiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılanlardan önce başta geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, buralarda hizmet eden ilçe belediye başkanlarımıza ve belde belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.

“İSU TARAFINDAN YAPILMASI TALİMATINI VERDİM”

2004-2019 yılları arasında Körfez ilçesinde tam 276 proje gerçekleştirildiğini bunun da 318 milyon 507 bin TL’lik bir yatırım bedeline sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Körfez ilçemizde 355 kilometre içme suyu, 245 kilometre kanalizasyon, 23 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı. Önümüzdeki iki yıl boyunca da Körfez ilçemizde alt yapı çalışması yapacağız. Bu çalışmaların sağlıklı yürümesi için de gerekli tedbirlerimizi aldık. Yeni dönemde bütün çalışmaların İSU tarafından yapılması talimatını verdim. Altyapının yapıldığı yerlerde tek kalemde işlerin yapılması ve çözülmesi için. İnşallah en az sıkıntıyla ilçemizin altyapı ve üstyapı eksikliklerini tamamlayacağız, yenileyeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.











