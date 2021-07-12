Başkan Büyükakın, ''O karanlık günler geride kaldı''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Başkan Büyükakın’a, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk de eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, “Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha anlamımıza vesile oldu. Yaşadığımız süreçte gördük ki salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak ülkemiz güçlü sağlık altyapısı ve insan kaynağı ile bu süreçten başarıyla çıktı, çıkmaya da devam ediyor.” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN VE HALKIMIZIN YANINDA OLDUK”

Hasta ve hasta yakınlarıyla olan sohbetlerinin ardından yaptığı açıklamaya, “Şunu da ifade etmem gerekir ki, ecdadımız Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlatmak isterim” diyen Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve devletimizin tüm kurumları çok şükür bu pandemi sürecinde her daim halkımızın yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de her daim gerek sağlık kurumlarımızın gerek sağlık çalışanlarımızın gerekse halkımızın yanında olduk” ifadelerini sarf etti.

“SAĞLIK, EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR.”

Hasta ve hasta yakınlarına, yalnız olmadıklarını hissettirmenin önemine de değinen Büyükakın, “İnsan sağlığı her şeyden önde gelir. Bizler her zaman olduğu gibi hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın da yanındayız. Sağlık, en kıymetli hazinemizdir. 2000’li yıllardan bugüne geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık sektörümüzün güçlü yapısı vatandaşlarımızın büyük memnuniyetini kazanıyor. Bugünkü ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına edilen dualara şahitlik ettik. Pandemide büyük mücadele veren sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmeliyim ki Rabbim kimseyi hastane kapısına düşürmesin ama eksikliğini de göstermesin. Çok şükür sağlık sektörünün geçmişteki o karanlık günleri geride kaldı. Artık milletimiz kendine yakışır hizmeti sağlıkta da alıyor” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR HİZMET”

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların tekrar sağlıklarına kavuşmasını dileyen Başkan Büyükakın, “Bu tür ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar versin, yakınlarına sabır ve kolaylık versin.” dedi. Hasta ve hasta yakınları da ilgilerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, “KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin ek poliklinik binası için yapılan asansör ve yürüyen merdiven için çok teşekkür ederiz. Önceden merdiven çıkması ve polikliniğe ulaşmamız çok zor oluyordu. Şimdi hastalarımızı da rahatlıkla polikliniğe getirebiliyoruz. Bizim için kıymetli bir hizmet. Sizlerden Allah razı olsun.” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın ayrıca, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk’ü de ziyaret etti.

















































