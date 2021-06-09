Başkan Büyükakın, “Ortak Akılla İlmek İlmek Dokuyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Çiftlik Caddesi’nde Şifa Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak ve trafik güvenliğini arttırmak için hizmete yeni giren kavşağın peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Başkan Büyükakın, Çayırova’daki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi’nin giriş kısmındaki yol genişletme çalışmasını da denetledi. Saha incelemelerinin ardından Gebze Oto Galericiler Dernek Başkanı Celal Çelikbilek ile Safir Koleji Kurucu Genel Müdürü Cemil Keskin ve beraberindeki heyeti Gebze’deki makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Her konuda olduğu gibi tüm hizmetlerimizi de ortak akılla yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilmek ilmek dokuyarak yerine getiriyoruz” dedi.

“BÖLGEMİZE ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA GETİRDİ”

Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı, Ramazan Bayramı ile trafiğe açılırken, etrafındaki peyzaj çalışmaları için de gerekenin yapılması talimatını veren Başkan Büyükakın, “Arkadaşlarımız büyük ölçüde yeşillendirme çalışmaları için gerekli inceleme yapmışlardı. Ama özellikle dönüş kısmının görsel olarak daha güzel hale getirilmesi hem daha yeşil hem de daha aydınlık hale getirilmesi için talimatlarımızı verdik.” ifadelerini sarf etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay’ın da yer aldığı incelemede başkan Büyükakın, “Çok şükür sözünü verdiğimiz tarihte yani bayrama kadar inşallah bitecek demiştik, bitirdik. Bu kavşağımızı açtık ve bölgemize çok ciddi bir rahatlama getirdi.” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi “İlçemizin giriş ve çıkış yapılan noktalardan birisi ve özellikle bu bölgede trafik noktasında belli başlı sorunlar yaşanıyordu. Biz bunu tespit ettik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir başkanımıza konuyu ilettik ve kendileri de derhal çalışma başlattı. Gerekli proje düzenlemeleri tamamlandı ve inşaat faaliyetlerinden sonra bugün güzel bir noktaya geldiğini görüyoruz. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.

“BİR PRESTİJ CADDE DAHA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Buradaki incelemenin ardından Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi’nin giriş kısmında yol genişletme çalışmasını da inceleyen Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, “Çayırova Belediye Başkanımız bu kavşaktaki sıkıntıları bize iletmişti. Arkadaşlarımız burada yaptığı incelemede yolun genişletilmesinin gerektiğini söylediler. Duble yol haline getireceğimiz bu proje 700 metrelik mesafeyi içeriyor. Halkımızın kullanımına sunacağımız bu cadde çok güzel olacak. Trafiği rahatlatacak bu projeyle şehrimize ve Çayırova ilçemize bir tane daha prestij cadde kazandırmış olacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

























