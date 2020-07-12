Başkan Büyükakın, “OSB’ler için nitelikli personel yetiştireceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, ürettiği bir milyar dolarlık katma değerinin yanı sıra 340 milyon dolar ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük bir katkı sunan Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı birliktelikte, İMES OSB’nin çalışmaları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve ekonomisine katkı sunan OSB’lerimizin nitelikli personel ihtiyacına dönük adımlar atacağız. KO-MEK vasıtasıyla sanayicimizin aradığı mesleklerde ve yetkinlikte insan kaynağı için kurslar açacağız” dedi.

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

51 farklı alanda ürün grubunun üretildiği, toplam ithalat miktarı cirosunun ortalama %29’u ve ihracatın ciro içindeki payı %34 seviyesinde olduğu İMES OSB’yi ziyaretinde Başkan Büyükakın, Bölge Müdürü Onur Kesici ve Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Ulgar’dan detaylı sunum aldı. İnşaat ve madencilikte kullanılan makinalar, aksan ve parçalar, demir çelik sanayi malzemesi ve plastik parçaların işletmeler tarafından üretilen ürün gruplarının başında geldiği bilgisini de alan Başkan Büyükakın, OSB bünyesinde istihdam edilen personel sayısının sekiz bine yaklaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

“YENİ BİR ENDÜSTRİ ÇAĞININ BAŞLANGICINDAYIZ”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “İMES OSB olarak altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bilgi aktardı. Küçükay ayrıca şunları söyledi: “Firmalarımızın katma değerli üretimine destek olmak amacıyla AR-GE ve İnovasyon çalışmalarına öncülük ederek sanayicilerimizin üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Yeni bir endüstri çağının başlangıcındayız. “Endüstri 4.O” sanayi dönüşümünün getireceği dijital dönüşüme adapte olmak ve bu dönüşümün bir parçası olmak zorundayız. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların başında dijital arşiv geliyor. Bilgiye ve belgeye erişim kolaylığı ve güvenli saklama özelliği olan dijital arşiv çalışması ile dijital mirasımızı oluşturduk. Bunların yanında SCADA sistemi ile sayaç okuma ve fatura hizmetlerimizi dijitalleştirerek uzaktan sayaç okuma ve elektronik fatura ile kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlıyoruz.”

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ROLÜ KONUŞULDU

Envanter çalışmalarına büyük önem verdiklerini, firmaların var olan ekonomik kapasitesinin ölçülmesine ve geliştirilmesine yönelik çalıştıklarını da dile getiren İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küçükay, “Geçtiğimiz yıl KOSGEB tarafından finanse edilen 24 projenin 17 tanesi bölgemizdeki firmalarca gerçekleştirildi. Bunun yanında Kocaeli’de Stratejik Ürün Destek Yatırım programından yararlanan ilk firma bizim firmalarımızdandır. Savunma Sanayi alanında ciddi çalışmalar yürüterek bölgemizin savunma sanayine entegrasyonu konusunda öncü adımlar attık. Envanter çalışmamız ile anametal, otomotiv yan sanayi ve makine sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren bir Organize Sanayi Bölgesi olduğumuz için savunma sanayi alanında rol alabilecek yapıda olduğumuzu gördük” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Üretime ve istihdama dönük yapılan her projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteğini aldıklarını da dile getiren Küçükay, bu nedenle Başkan Büyükakın’a özellikle teşekkür etti. İMES OSB’nin çalışmaları arasında yer alan özellikle Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Tersaneler Komutanlığı ve ASELSAN ile stratejik işbirliğine gidilmesini çok değerli bulduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, ASELSAN ile ortak çalışmalar yürüterek geniş çaplı organizasyonlar gerçekleştirilmesinin önemine değinmeyi de ihmal etmedi. İMES OSB yönetim kuruluyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “İstihdama katkı sunan, üretim yapan, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı veren tüm yatırımcılarımıza destek olmak için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz. İstihdamın oluşmasında ve nitelikli çalışan ihtiyacına da eğitim desteklerimizle katkı sunacağız. Yatırımcının yanında olmaya, gençlerimizin meslek sahibi ve nitelikli aranan insan olması için adım atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, Başkan Büyükakın daha sonra OSB Taksi durağını da ziyaret ederek taksici esnafına bereketli işler diledi.





