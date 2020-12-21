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Başkan Büyükakın, “Proje üretmeye tüm kararlılığımızla devam ediyoruz”

Başkan Büyükakın, Derince Kaşkaldere D-100 Karayolu ve Kavşak düzenlemelerini içeren proje çalışması için yerinde inceleme yaptı.

Başkan Büyükakın, 'Proje üretmeye tüm kararlılığımızla devam ediyoruz”

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:12

  Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Derince Kaşkaldere D-100 Karayolu ve Kavşak düzenlemelerini içeren proje çalışmaları için son detaylar üzerinde değerlendirme çalışması gerçekleştirdi. Derince ve Körfez ilçelerini yakından ilgilendiren, Yavuz Sultan, İbni Sina ve Kuzey Mahallelerimize erişimleri kolaylıkla sağlamasının yanı sıra trafik akışını rahatlatacak proje için yerinde teknik bir sunum alan Başkan Büyükakın, “Yapacağımız bu düzenlemeyle birlikte Körfez ve Derince ilçelerindeki toplu konut alanlarından İzmit ve İstanbul istikametlerine yüksek kapasiteli bağlantılar sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

 

“BU EMANETİ HAKKIYLA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi ve diğer teknik personellerinde hazır bulunduğu incelemede, D-100’ün yan yolları ve kavşağıyla her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlanacağı vurgulandı. “Şehrimize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset ve hizmet olmadığına inanıyorum” diyerek proje üzerinde hassas bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Milletimize karşı verdiğimiz sözleri bir taraftan yerine getirmeyi çalışırken bu çok önemli emaneti de hakkıyla taşımaya devam ediyoruz” dedi.

 



“ESER İNŞA ETMEYE TÜM KARARLILIĞIMIZLA DEVAM EDİYORUZ”

“Alnımızın akıyla vatandaşımıza hizmet etmek için her fırsatı değerlendiriyoruz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik özel projelerle şehrimize hizmet ederken diğer bir taraftan da ulaşım projelerine ağırlık veriyoruz. Milletimize hizmet etmek için tüm imkânlarımızı ekibimizle birlikte seferber ediyoruz. Ülkemiz, şehrimiz ve bu kentin güzel insanları için yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşa etmeye tüm kararlılığımızla devam ediyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.








 

 

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