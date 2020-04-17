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Başkan Büyükakın ‘’Protokol için yetki isteyeceğim’’

Başkan Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşacak tramvay hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarıyla yapılması için Büyükşehir meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı.

Başkan Büyükakın ‘'Protokol için yetki isteyeceğim''

17 Nisan 2020 Cuma 13:00

Korona virüs ile mücadeleye dair yaptığı açıklamalarla her fırsatta vatandaşları bilgilendiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kovid-19 salgınına karşı gerekli olan tüm tedbirleri aldıklarını ve aralıksız çalıştıklarını kaydetti. Kentin ihtiyacına dönük yatırımlar ve projelere de çalışan Başkan Büyükakın, “Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşacak tramvay hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarıyla yapılması için Büyükşehir meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırıp protokol imzalamak için yetki isteyeceğim.” açıklamasını yaptı.

 

“BÜYÜK BİR YATIRIMI BAKANLIĞIMIZ ÜSTLENDİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımı olan Darıca-Gebze-OSB’ler metro projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devriyle çok önemli bir adımı daha önce attıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Beş yıllık yatırım bütçemizden daha büyük bir yatırımı bakanlığımız üstlendi. İzmit merkezde hizmet veren Akçaray’ın diğer bir etabı olan ve Kuruçeşme’ye gidecek tramvay hattı kendi öz kaynaklarımızla yapacağımız diğer büyük projelerimizden bir tanesi” dedi.

 

“PROJELER ÖNEM SIRASINA GÖRE YAPILACAK”

Korona virüs nedeniyle önemli kaynaklarını sosyal yardımlara ve hizmetlere ayırdıklarını bunun bazı yatırımları yapmayacakları anlamına gelmediğini belirten Büyükakın, “Bazı yatırımlar öne alınır, bazı yatırımlar sona alınır. Şimdi korona tedbirleri kapsamında sosyal yardım harcamalarını artırınca bazı öncelikli olmayan yatırımların sonraya ertelenmesinin de hiçbir sakıncasını görmüyorum. Ama kesinlikle şöyle düşünülmesin, korona virüs tedbirlerini bahane edip bazı projeler yapılmayacak diye bir şey düşünülmesin” şeklinde konuştu.

 

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