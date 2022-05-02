Başkan Büyükakın Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Büyükakın

birlik ve beraberlik içerisinde bir ramazanı daha geride bıraktığımızı ve mübarek bayram günlerine kavuştuğumuzu belirterek” Bayramlar duyguların yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının pekiştiği, küslüklerin son bulduğu, dargınlıkların unutulduğu sevgi ve saygının arttığı günlerdir. Bu bereketli günlerin güzelliğini, coşkusunu ve sevincini tüm halkımızın doya doya yaşamasını dilerim.

Başkan Büyükakın yayınladığı kutlama mesajında “Bayramlarımız aynı zamanda bizi biz yapan değerlerin de öne çıktığı zamanlardır. Dini ve milli duygularımız öne çıkmakta, millet olma şuurumuz daha da güçlenmektedir. Bayramlar millet olma şuurunun şekillendiği ve tüm topluma yayıldığı en özel günlerdendir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca şehrimizin her yerinde vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalıştık. İftarlarda, camilerde, teravihlerde, çeşitli etkinliklerde buluştuk ve oruç ayının sabrını paylaştık. Şimdi toplumumuzda çok anlamlı bir yere sahip olan bayramımızı kutlama zamanı. Bu özel günlerde aile büyüklerimizi, gazilerimizi, hastalarımızı, huzurevindeki yaşlı ve engellilerimizi, yetiştirme yurdundaki çocuklarımızı ziyaret etmeyi ve onları sevindirmeyi ihmal etmemeliyiz.

Bayramlar aynı zamanda sosyal yardımlaşma duygularımızın zirve yaptığı günlerdir. Bu günlerde muhtaçları unutmamalı, öksüz ve yetimlerin gönüllerini bir şekilde almalıyız. Çünkü onlar da bize birer emanettir.

Değerli hemşerilerim bu bayramda da bazılarımız yine memleketlerine gidecekler, yollara düşeceklerdir. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Kocaeli’de yaşamını sürdüren hemşerilerime bayram boyunca trafikte çok dikkatli olmalarını ve asla kural ihlalinde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.

Yine ramazan boyunca olduğu gibi Bayram sırasında Kocaeli’de her türlü tedbiri aldık. Hemşerilerim bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilirler. Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, Bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır.

Bir kez daha Ramazan Bayramınızı kutlar, savaşların son bulmasını bölgemize barışın gelmesini, insanlığın huzur ve refah içerisinde bayramı geçirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim.” dedi.