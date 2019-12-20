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Başkan Büyükakın, Saadet Partisi il yönetimini konuk etti

Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimini makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın, Saadet Partisi il yönetimini konuk etti

20 Aralık 2019 Cuma 13:48

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Mutlu’ya yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı yapılan görüş alışverişinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde hayata geçirdiği ve geçireceği projeler üzerine konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Mutlu ve ekibinden “Doğru yaptığımız her işte bize destek olmanızı, yanlışlarımızı da bize iletmenizi istiyorum” dedi.

 

“HER ESER ŞEHRİMİZİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK”

Kocaeli’yi ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle ve halkımızla birlikte şehrin faydasına dönük adımları beraber attıklarını dile getirdi. Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve ekibiyle olan samimi görüşmesinde, “Bu kent hepimizin. Ortaya koyacağımız her eser şehrimizin değerine değer katacak. Bu güzel işleri de vatandaşlarımızın ve şehrimizin daha güzele ulaşması için çalışan kıymetli insanlarıyla yapacağız” vurgusu yaptı.

 

“HER GÜZEL İŞTE BİZDE DESTEKLERİMİZİ VERECEĞİZ”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tahir Büyükakın’a başarılar diliyoruz. Bizi bugün konuk eden ve ağırlayan kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ortaya koyacağı her güzel işte bizde desteklerimizi vereceğiz. Gördüğümüz eksiklikleri de kendisine ileteceğiz” açıklamasını yaptı. Birliktelik yerel, ulusal ve uluslararası gündemin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.


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