Başkan Büyükakın, sahil düzenlemesini yerinde inceledi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilk etabı yapılan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini yerinde denetledi. 33 bin metrekare olan projede otoparktan dinlenme ve piknik alanına, sosyal donatı alanlarından çok amaçlı etkinlik alanına kadar içerisinde birçok özelliği barındıracak. Sahil düzenlenmesi bittikten sonra 7’den 77’ye her vatandaşın en uğrak yeri olacak. İskele alanı da olmak üzere 550 metre sahil uzunluğuyla da dikkat çeken projenin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bu projemiz Dilovası ve Diliskelesi’ne çok yakışacak” dedi.

“DİLOVASI İLÇEMİZİN GÜZEL BİR KAZANIMI OLACAK”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut’un da yer aldığı incelemede iki adet balık tutma iskelesinin yanı sıra bin 600 metrekare kumsalında yer alacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “70 araçlık otopark da bu bölgede yer alacak. Ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Projemizin birinci etabı tamamlandığında Dilovası ilçemizin güzel bir kazanımı olacak” ifadelerini sarf etti. İlk etabı yapılan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi içerisinde oluşturan yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanda 41 teknenin kullanabileceği Balıkçı Barınağı da yapılacak.

“HEMŞERİLERİMİZİN EMEĞİ, GÖZ NURU, ALIN TERİ VAR”

Balıkçıların yönetim binası ve sosyal donatıların yanı sıra yeşil alan ile yürüyüş yollarının da yer alacağı projede Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına aralıksız bir şekilde de sürdürüyor. Yüzde kırk seviyelerine gelen projenin Diliskelesi’nde ve Dilovası’nda yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını ifade eden Başkan Büyükakın, “Sahil Düzenleme projesini çok yakından takip ediyorum. Arkadaşlarımız burada da çok titiz bir çalışma ortaya koyuyorlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz yaptığımız tüm eserlerin arkasında bize destek veren, gönül veren tüm Kocaelili hemşerilerimizin emeği, göz nuru, alın teri var” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR AŞKLA VE ENERJİYLE SÜRDÜRECEĞİZ”

“İnsanımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatlarını sürdürebilmesi için projelerimizi bir bir ortaya koyuyoruz” vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çevreye duyarlı kadrolar olarak daha yaşanabilir bir dünya ile Kocaeli için çalışmaya devam ediyoruz. Denizlerimizi, yeşil alanlarımızı, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kocaeli’nde 23 atıksu arıtma tesisimiz aktif bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sayede denizlerimize bir gram atık su bile bırakmıyoruz. Bu kentin yeşiline, denizlerine, toprağına velhasıl tüm çevresiyle birlikte kadirşinas insanına hizmet etmeyi büyük bir aşkla ve enerjiyle sürdüreceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.







