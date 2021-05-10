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Başkan Büyükakın, Şehit Annelerini Ziyaret Etti

Başkan Büyükakın, Anneler Günü nedeniyle Karamürsel ve Gölcük’te yaşayan şehit annelerini ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Şehit Annelerini Ziyaret Etti

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:29


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Anneler Günü nedeniyle Karamürsel ve Gölcük’te yaşayan şehit annelerini ziyaret etti. Kocaeli’nin şehit evlatları Kadir Yıldız, Ufuk Aktuğralı ve Volkan Tantürk’ün emanetleri olan kıymetli annelerini bu özel günde yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın, “Bugün burada şehitlerimizin değerli annelerinin Anneler Günü’nü kutladık. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

 

“ANNELERİMİZİN DUASINI ALDIK”

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de yer aldığı ziyaretlerde, şehitlerin değerli annelerine çiçek takdim eden Başkan Büyükakın, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kıymetli emanetlerini ziyaret ediyor, hayır dualarını alıyoruz” ifadelerini sarf etti. Şehit anneleri Naciye Yıldız, Güner Aktuğralı ve Samiha Tantürk’e gerçekleştirilen ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç da yer aldı.

 

“24 SAAT SİZLERİN EMRİNİZDEYİZ”

Şehit annelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, “24 saat sizlerin emrinizdeyiz” diyerek duygularını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Allah şehitlerimizin şefaatine bizlere nasip etsin. Peygamberlikten sonra en yüce makam” şeklinde konuştu. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

 






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