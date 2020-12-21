banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, ‘’Şehrimize ve Derince’mize çok yakışacak’’

Kocaelispor’un eski tesisleri olarak kullanılan alanda Kocaeli Gençlik ve Sporcu Eğitim Tesisleri yapacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Birçok tesisi içerisinde barındıracak bu projemiz gerek şehrimize gerekse Derince’mize çok yakışacak” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'Şehrimize ve Derince'mize çok yakışacak''

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:47

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un eski tesisleri olarak kullanılan alanda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile birlikte bir inceleme gerçekleştirdi. Derince sınırları içerisinde bulunan 50 bin metrekare alanda Kocaeli Gençlik ve Sporcu Eğitim Tesislerinin yapılacağını belirten Başkan Büyükakın, proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Birçok tesisi içerisinde barındıracak bu projemiz gerek şehrimize gerekse Derince’mize çok yakışacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, sporcularımız ve geleceğin şampiyonları bu tesisten yetişecek” açıklamasını yaptı.


“SPOR ALANLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’ın da yer aldığı saha incelemesinde, sportif alanların çoğalması ve vatandaşların spor alanlarına ulaşmasını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin her yerinde sportif tesisler yaparak çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ayağına sporu götürmenin çabası içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz her projede halkımızın bu tesislerden en yüksek bir şekilde faydalanmasını istiyoruz” ifadelerini sarf etti.

 

“TEŞVİK EDİCİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Kocaeli’deki genç nüfusun dinamikliğine çok inandıklarını, spor herkes içindir anlayışıyla hareket ettiklerine de vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çocuklarımızın daha küçük yaştan itibaren sporun bir branşıyla tanışmasını çok kıymetli buluyoruz. Geleceğimizin garantisi neslimizin, hayatlarının her safhasında sporun bir alanıyla ilgilenmesi ve yapması adına da teşvik edici adımlar atıyoruz. Spor Kenti Kocaeli hedefi bizim için bir kılavuzdur. Tüm gayretimiz de bu amaç içindir” diyerek açıklamalarını tamamladı.

 









 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Evleri, izcikampına dönüştürdüler Evleri, izcikampına dönüştürdüler
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Gebze'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Gebze'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi ihracat yolunda Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi...
Başkan Büyükgöz Talimat Verdi Başkan Büyükgöz Talimat Verdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Cemil Karslı, düzenlenen törenle...

Haberi Oku