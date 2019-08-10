Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr Sezer Komsuoğlu, Türkiye Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Eşitti, Derbent Muhtarı Erdal Baş, Türkiye Gönül Elçileri Derneği üyesi İskender Kaan Yılmaz, İzmit Balıkçılar ve Sandalcılar Derneği Başkanı Barbaros Akkuş, Kocaeli Vanlılar Federasyonu Başkanı Fevzi Donat, Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Arif Gülen, Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır. Sivil toplum kuruluşlarını şehrin iyilik vasıtaları olarak görüyoruz” dedi.

STK’LARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMLAR HAKKINDA BİLGİ ALI

Kocaeli’ne hizmet etmiş hiçbir değeri unutmadıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi’nde Rektörlük görevini yapmış Prof. Dr Sezer Komsuoğlu ile bir araya geldi. Kente sunduğu katkılar nedeniyle Komsuoğlu’na bir kez daha teşekkür eden Başkan Büyükakın, TÜRGED ve İzmit Gençlik Meclisi Başkanı Veysel Oti ve beraberindeki konuklarıyla dezavantajlı vatandaşlar için eğitim, kültür ve sosyal yardımlaşma ile dayanışma alanındaki hizmetler üzerine değerlendirmelerde de bulundu.

“YAKIN TEMAS YAKIN ÇALIŞMA İLKESİNİ BENİMSEDİK”

Makamında ağırladığı konuklarıyla yakından ilgilenen yerel ve ülke konuların yanı sıra uluslararası gündeme dair gelişmeleri de değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Her fırsatta sivil toplum kuruluşları ile istişare halindeyiz, çünkü istişareye önem veriyoruz. Belediyemiz Sivil toplum ile yakın temas yakın çalışma ilkesini benimsedik. Bunun için bünyemizde bir Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü oluşturduk. Kocaeli’nde gerçekleştirmek istediğimiz değişimi STK’lar ile birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Spor kulüplerimizin kentin çocuklarına ve gençlerine nasıl faydalı oluyorsa, STK’larımızında gençlik alanında etkili olmasını istiyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ve fikir alışverişinin ardından sona erdi.