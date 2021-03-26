banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tiyatronun toplumların uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum

26 Mart 2021 Cuma 11:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çok önemli oyun ve organizasyonlara imza attığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnesinde ise insanlığa ait tüm değerler bulunur. Binlerce yıldır kültürleri ayakta tutan ve pek çok sanat dalına ilham veren tiyatro ateşi Kocaeli’mizde yanmaya devam ediyor. Kocaeli’mizde sanat, yükselen bir değerdir. Bir sanayi kenti olan Kocaeli, aynı zamanda kültür ve sanatla da adından söz ettirmektedir’’ ifadesini kullandı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın pandemi sürecinde de online oyunlarla Kocaeli halkının moral seviyesini yükselttiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Yaşamla doğrudan örtüşebilen tiyatro, aslında yaşamın ta kendisidir. Tiyatro, insanlık tarihi boyunca evrensel duygu ve düşüncelerin topluma aktarıldığı en önemli sanat dallarından biri olmuştur. Kocaeli Şehir Tiyatroları’yla Kocaelili tiyatro severler arasında özel bir bağ var. Sanata ve sanatçıya verilen değer, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesidir.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum. Kocaelili sanatseverlerle pandemi sürecinin ardından tekrar tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum’’ açıklamasını yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu Yolpet Petrol Hizmete Girdi Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu Yolpet...
Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı:...
Başkan Büyükgöz’e Şenkaya’dan Konuk heyet Başkan Büyükgöz’e Şenkaya’dan Konuk heyet
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Berat Kandili mesajı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Berat Kandili mesajı
İSU, İzmit’te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor İSU, İzmit’te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor
Başkan Büyükakın, ‘’1500 Konut İçin Kamulaştırma Çalışmaları Başladı’’ Başkan Büyükakın, ‘’1500 Konut İçin Kamulaştırma...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu...
OPET’in Türkiye genelindeki 1204’üncü, Koaceli’deki 36’ncı istasyonu Yolpet Petrol, markanın müşteri...

Haberi Oku