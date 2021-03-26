Başkan Büyükakın: Tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çok önemli oyun ve organizasyonlara imza attığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnesinde ise insanlığa ait tüm değerler bulunur. Binlerce yıldır kültürleri ayakta tutan ve pek çok sanat dalına ilham veren tiyatro ateşi Kocaeli’mizde yanmaya devam ediyor. Kocaeli’mizde sanat, yükselen bir değerdir. Bir sanayi kenti olan Kocaeli, aynı zamanda kültür ve sanatla da adından söz ettirmektedir’’ ifadesini kullandı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın pandemi sürecinde de online oyunlarla Kocaeli halkının moral seviyesini yükselttiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Yaşamla doğrudan örtüşebilen tiyatro, aslında yaşamın ta kendisidir. Tiyatro, insanlık tarihi boyunca evrensel duygu ve düşüncelerin topluma aktarıldığı en önemli sanat dallarından biri olmuştur. Kocaeli Şehir Tiyatroları’yla Kocaelili tiyatro severler arasında özel bir bağ var. Sanata ve sanatçıya verilen değer, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesidir.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum. Kocaelili sanatseverlerle pandemi sürecinin ardından tekrar tiyatro salonlarında buluşacağımız günleri özlemle bekliyorum’’ açıklamasını yaptı.