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Başkan Büyükakın, ‘’Toprak hayattır, berekettir’’

“400 olan arıcı sayısını vermiş olduğumuz desteklemeler ile 800’e çıkardık” diyen Başkan Büyükakın, “Biz samimi bir şekilde çiftçilerimizin ve üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Çünkü kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'Toprak hayattır, berekettir''

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:12

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur ve İzmit Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celal Çobanoğlu’nu makamında konuk etti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Sungur, her zaman çiftçinin yanında olan ve kooperatiflere destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükakın, “Daha etkin, verimli ve modern bir tarım işletmeciliği yapılabilmesi için özellikle arazi toplulaştırılması uygulamasının önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

 

127 ÇİFTÇİMİZE 1.050 ADET RUŞET KOVAN

Sürdürülebilir kalkınma araçlarından biri olan eko turizmin de Kocaeli’de yaygınlaştırılması konusuna değinilen görüşmede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmada tarıma verdiği desteklerin önemine değinildi. 2020 yılında arı yetiştiricilerinin ellerindeki kolonileri gençleştirmek ve ana arı üretimi için 10 ilçeye 127 çiftçimize 1.050 adet ruşet kovan ile       3.337 adet kovan tabanı desteği verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Proje kapsamında 2014 yılından itibaren, 400 olan arıcı sayısını vermiş olduğumuz desteklemeler ile 800’e çıkardık” ifadelerini sarf etti.

 

2.000 ÇİFTÇİYE 600 TON YEM BİTKİSİ TOHUMU

2020 yılı sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında

8 ilçede 192 mahallede yaklaşık 2.000 çiftçiye 600 ton yem bitkisi tohumu desteği verdiklerini de vurgulayan Başkan Büyükakın, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin şubelerinden verilen bu projemizin maliyeti de 2 milyon TL’dir. Biz samimi bir şekilde çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Çünkü kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz. Kandıra ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Biz biliyoruz ki toprak hayattır, toprak berekettir” açıklamasını gerçekleştirdi.









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