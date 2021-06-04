Başkan Büyükakın, ‘’Tüm Çabamız Daha Hızlı Olmak İçin’’

Kocaeli İtfaiyesi’nin daha kaliteli daha hızlı hizmet verebilmesi için yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırdıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz” dedi.





Yaptığı yatırımlarla her geçen gün gücüne güç katan Kocaeli İtfaiyesi, şehrin belli noktalarına yaptığı yeni müfreze ve hizmet binalarıyla da olaylara daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Türkiye’ye örnek çalışma yapısının yanı sıra olaylara karşı müdahale yeteneğiyle de dikkatleri üzerine toplayan Kocaeli İtfaiyesi’ne, daha kaliteli hizmet verebilmesi için yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırılıyor. İnşası süren projeyi yerinde inceleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz. Çabamızda gayretimizde bunun içindir. Bu amaca uygun yatırımları da şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

“EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELİYORUZ”

“Olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmek için Kocaeli’nin coğrafi koşullarını, şehrin gelişimini, nüfus hareketliliğini, üretim merkezleri ve kentin konut alanları gibi birçok konuyu arkadaşlarımızla en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz” diyerek inceleme sonrası açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa ettiğimiz müfreze binasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı’mıza çok yeni bir alanı kazandırıyoruz. Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiğimiz bu hizmet binamız toplam 20 bin 630 metrekarelik alandadır” ifadelerini sarf etti.

“HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN”

En önemli amaçlarının altı dakikanın altında olan müdahale edebilme kabiliyetlerini korumak hatta bunu daha aşağılara çekmek için çalıştıklarının altını da çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Şunu çok iyi biliyoruz ki olaylara hızlı müdahale edebilmek için gerek teknolojik gerek araç gereç gerekse müfrezelerin planlanması gerekmektedir. Bu detayları gerçekleştirerek müdahale sürelerimizi en kısa olacak şekilde yapma gayretindeyiz. Burada İtfaiyeci olarak şehrimize hizmet eden çalışan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Çok büyük fedakarlıkla hizmet ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik ekipler hazır bulundu. İnceleme projenin önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.