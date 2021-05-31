Başkan Büyükakın, UN-Habitat İcra Direktörü’nü Ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i makamında konuk etti. Kocaeli’nin ekonomi, eğitim, sağlık ve akıllı şehirler üzerine görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Başkan Büyükakın, “Sizin buraya ziyarette bulunmanız bu manada gelecekte çok güzel iş birlikleri yapmanın önünü açacak. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederiz” dedi. Günün anısına şeref defterini imzalayan Sharif’e, şehrin gelişimine dair akıllı şehir projeleri üzerine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, Kocaeli hakkında konuğuna detaylı bilgi de verdi.

“AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ SÜREÇLERDE DE LİDERLİK EDEBİLİRİZ”

Birleşmiş Milletler’in hedefleri doğrultusunda Marmara bölgesinde gerçekleştirilecek projelerde katılımcı olmasının sevindirici olacağına vurgu yaparak, “Marmara Denizi’nin sürdürebilirliği açısından Birleşmiş Milletler’in desteğinde bir proje yürütmek bizim için sevindirici olur” diyen Başkan Büyükakın, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ulusal Heyet Başkanı olarak ortak çalışabileceğimiz alanlarda Avrupa Birliği’ndeki süreçlerde liderlik edebiliriz.” ifadelerini sarf etti.

“BARIŞ VE KARDEŞLİĞİNE YÖNELİK PROJE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerden konuk Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’e bahseden Başkan Büyükakın şunları söyledi “Uluslararası öğrencilerimizle kentimizdeki çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Dünyanın barış ve kardeşliğine yönelik bir proje gerçekleştiriyoruz. Barış ve kardeşlik mesajının verildiğini bu projeye Birleşmiş Milletler de katkı sağlarsa seviniriz, birlikte çalışmak da isteriz. 23 Nisan’da bir alt etkinlik olarak uluslararası öğrencilerle birlikte Bilim Merkezimiz de robotik ve kodlama üzerine öğrencileri buluşturarak bir organizasyon gerçekleştirelim.” ifadelerini sarf etti.

SAĞLIKLI VE ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER VE İKLİM EYLEMİ

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de, Kocaeli’de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akıllı şehirler üzerine Birleşmiş Milletler’de uyguladıkları projelerle ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bilgi aktardı. Marmara Belediyeler Birliği’ne bağlı şehirlerden tecrübe aktarımı yapabileceklerine dikkat çeken Mohd Sharif, bu bağlamda sağlıklı şehirler, çocuk dostu şehirler ve iklim eylemi programlarında da birlikte çalışabileceklerini belirtti. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



















