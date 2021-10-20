Başkan Büyükakın: Varsın Bir Saat Az Uyuyalım Ama Kimse Aç Ve Açıkta Kalmasın





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bir garibin, bir yetimin yüzünü güldürüyorsanız, yeryüzündeki bütün nimetlerden çok daha kıymetlidir. Bu şuur içinde bu samimiyetle bu gayretle bu kentte hizmet veren tüm muhtar kardeşlerime, fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin, “19 Ekim Muhtarlar Günü’’ dolayısıyla Antikkapı Restoranda düzenlediği yemekli toplantıda Kocaeli genelindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, muhtarların belediye başkanları ve diğer kamu görevlilerinden daha zor şartlarda çalıştığını söyledi. Başkan Büyükakın, yerelde demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından, demokrasinin en önemli yönetsel organlarından bir tanesi olan muhtarlarla beraber çalışmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

“VATANDAŞIN ‘ALLAH RAZI OLSUN’ DEMESİ HER ŞEYE BEDEL”

Muhtarların, “mahalledeki yetimi de faturasını yatıramayan Çetin’i de düşünen bir dert ehli” olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Ama bizim işimiz dertlenme işidir. Biz bundan şikâyet etmiyoruz. Hizmet etmek gönül işidir. Hizmet etmek fedakârlık işidir, şikâyet etme makamı değildir. Mahallemizin, beldemizin sakinlerine ‘biz sizin hizmetinize, emanetinize talibiz’ dedik. O halde bir günden bir güne şikâyet etmeden, onların işlerine koşarken, mahallenin yetiminin, karnı doymayanının, faturası yatmayanının işlerine koşarken, mahallede patlayan kanalın da biçilmeyen otun da derdiyle tek tek dertleneceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, hizmetlerin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini, vatandaşın, “Allah razı olsun” demesinin, dünyanın içindeki her şeye bedel olduğunu belirterek, “Bir garibin, bir yetimin yüzünü güldürüyorsanız, yeryüzündeki bütün nimetlerden çok daha kıymetlidir. Bu şuur içinde, bu samimiyetle, bu gayretle bu kentte hizmet veren tüm kardeşlerime fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“SABAH ALTIDA DA OLSA ÇEKİNMEYİN, BENİ ARAYIN”

Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı birimlerde çalışanların, muhtarlarla yakından ilgilendiklerini ve taleplerini en hızlı şekilde yerine getirdiğini aktaran Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Herhangi bir muhtarın, gece beşte bile olsa telefonumu aradığında, ben o telefona bakarım. Sadece şunu kendinize sorun, ‘ben bunu başkana iletmek zorunda mıyım?’ Eğer kanaatiniz ‘evet, iletmek zorundayım’ ise gece beşte de olsa, sabah altıda da olsa hiç fark etmez. O telefonu kaldırın ve arayın. Gerektiğinde bana hızlı bir şekilde ve hiç tereddüt yaşamadan, ‘acaba bu saatte ararsam başkanı rahatsız eder miyim’ demeden, gönül rahatlığıyla arayın. Samimiyetle söylüyorum, istediğiniz zaman gerekli olduğunda beni arama noktasında tereddüt etmeyin. Varsın bir saat, iki saat az uyuyalım ama önemli olan bu memleketteki bir garip bir saat bile aç kalmasın. Sıkıntısı olan bir garip bir dakika bile beklemesin.

“İHMALİ OLANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM”

Biz belediye başkanlığı yaparken, siz muhtarlık yaparken, bu kentte bir tane gariban çocuk açlıktan ağlıyorsa, buradaki herkes bundan sorumludur. Bunu asla unutmayın. Bir tane yetim ağlamayacak, bir tane yetimin gözünden yaş akmayacak. Bizim bütün arkadaşlarımız, sizin bu konuda emrinize amadedir. Herhangi bir aksaklık olursa, bir yetimin derdiyle dertlenmeyen, ihmal eden her kim olursa olsun, isterse babamın oğlu olsun gözünün yaşına bakmayacağımı bilmenizi istiyorum.” Mahallelere yapılan hizmetleri anlatan Başkan Büyükakın, özellikle kırsal mahallelere hizmetlerin daha etkin ve hızlı ulaşmasını sağlamak için A Takımı’nı hayata geçirdiklerini, ayrıca kurduklarını, “Muhtar Aktif Sistemi” sayesinde gönderilen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

“KIRSAL MAHALLELERE ÖNEMLİ HİZMETLER YAPIYORUZ”

Köyleri artık şehir merkezlerine göç veren değil göç alacak hale getirdiklerini, tarımdan ulaşıma her noktada şehir merkezlerini aratmayacak hizmetler ürettiklerini anlatan Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: “Muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda 9472 proje için inşaat malzemesi desteği, 1388 proje içinse işçilik desteği sağladık. Köylerimizde mancarlı pideler, ekmekler, en güzel yöresel yemekler el birliğiyle pişirilsin diye 528 ortak köy fırını yaptık. Köy lokali, kurs merkezi, spor salonu, etkinlik merkezi, mescit gibi 1153 sosyal tesise, 176 köy çeşmesine, 123 su deposuna, 516 eğitim kurumuna, 562 cami lojmanına, 263 minareye, 3557 ibadethane ve vakıfa, 121 muhtarlık ofisine onarım ve yapım desteği verdik. 56 eski köy okulunu onararak, yeniden değerlendirilmesini sağladık. Yine 330 mahalle konağı ve çok amaçlı salon için onarım ve yapım desteği sağladık. Tüm muhtarlarımıza kırtasiye ve temizlik malzemesi, muhtarlık binalarında ihtiyaç duyulan mobilyaların teminini sağladık. Muhtarlarımızın bize bildirdiği 327 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza malzeme ve işçilik desteği sunduk. Toplamda 28 bin 480 metrekare sera yapımı için de yapım desteği verdik.”

“10 BİN ÇİFTÇİYE GÜBRE DESTEĞİ”

Başkan Tahir Büyükakın, özellikle kırsal mahallerdeki sera, meyve, açıkta sebze ve yem bitkisi yetiştiren yaklaşık 10 bin çitçiye 6 bin 120 ton gübre desteği sağlayacakları müjdesini de verdi. Konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, muhtarlarla yakından ilgilenerek, günlerini kutladı. Öte yandan, Gölcük Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz, muhtarlarla ilgili yazdığı şiiri okudu. Katılımcılar tarafından beğenilen şiir büyük alkış aldı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, şube müdürleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy. ilçe muhtar dernek başkanları ile Kocaeli genelindeki muhtarlar katıldı.

“BÜTÜN KURUMLARIN YAPTIĞI İŞLERİN HESABI DA SİZDEN SORULUYOR’’

Öte yandan Başkan Büyükakın, yemekli toplantı öncesinde gündüz saatlerinde Büyükşehir Belediyesindeki meclis salonunda muhtarlarla buluştu. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada ise muhtarlık kurumunun vatandaşlarla devlet arasında hayati önem taşıyan kılcal damarlar olduğunu vurguladı. Belediye başkanlarının ve muhtarların, halka hizmet etmek için seçimle iş başına geldiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, bunu yaparken büyük zorluklar yaşandığını ifade ederek, “Belki de en büyük zorlukları yaşayan kıymetli muhtarlarımızdır. Asıl zorluk, tek başınıza sizin sırtınızda. Zorluklarınızın farkındayız. Bütün kurumların yaptığı işlerin hesabı da sizden soruluyor. Yapmadıklarının hesabı da sizden soruluyor. Her ne olursa olsun sizin bilmeniz gerekiyor, vatandaşlar sizden bir şeyler yapmanızı istiyor. Gerçekten işiniz zor. Bunun farkındayız ve bu zorlukları aşabilmek için biraz daha kurumsallaşalım diye uğraşıyoruz. İstiyoruz ki, Muhtarlık İşleri Dairemiz, sizlerin işlerini daha fazla kolaylaştırsın” şeklinde konuştu.

“HİZMETE BİZ TALİP OLDUK, ŞİKAYETE HAKKIMIZ YOK”

Kocaeli’de yapılacak çok hizmet olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, gayret ettiklerinde, bir şeyleri çözmek için çabaladıklarında halkın yapılan işleri takdir ettiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim milletimiz son derece kadirşinastır. Yapılan işlerin hakkını veriyor. Millete hizmet makamı gerçekten kıymetli bir makamdır. Yaptığınız işlerden dolayı asla size minnet duymalarını beklemeyin. ‘Ben bunu yapıyorum, bana teşekkür etsinler’ diye düşünmeyin. Bu makam hizmet makamı. Biz ‘sizin emanetinize talibiz, biz sizin işlerinizi yaparız, biz bu yükü çekeriz’ dedik. ‘Muhtar oluruz, belediye başkanı oluruz’ dedik. Şimdi dönüp de’ ben yapıyorum, bana teşekkür edin’ diye beklerseniz, o yanlış olur. Hizmet etmeye talip olduysak, o zaman şikayet etmeye hakkımız yok.” Başkan Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer ile birlikte rahatsızlığı sebebiyle evinde istirahat eden Ayvazpınar Mahallesi Muhtarı Ali Keskin’i ziyaret edip, muhtarlar gününü kutladı.





























