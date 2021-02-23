Başkan Büyükakın, ‘’Yeniliklere açık olmanız çok önemlidir’’

Türkiye’nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gençlerimize çok güveniyoruz. Değişen ve gelişen dünyada, yeni ekonomik pazarların bulunmasında girişimci genç iş insanlarımız ülkemize çok büyük katkı sunacaktır” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Samet Pala ile yeni yönetimini makamında konuk etti. Ekonomilerde büyüme ve kalkınmada girişimciliğin rolü üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, genç iş insanlarına yönetim ve organizasyon kabiliyetlerinin artmasının yanı sıra insan kaynakları ile finans yönetimi üzerine düşüncelerini aktaran Başkan Büyükakın, “Pazar yönetimi açısından donanımlı ve bunun yanında yeniliklere açık olmanız çok önemlidir. İşlerinizde başarılı olmak, ekonomik açıdan gelişme ve üretime katkı sunmak için fırsatları da çok iyi değerlendirmek gerekiyor” dedi.

“GENÇ İŞ İNSANLARIMIZ ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK”

Türkiye’nin en büyük gücünün gençler olduğunu da görüşmede vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gençlerimize çok güveniyoruz. Değişen ve gelişen dünyada, yeni ekonomik pazarların bulunmasında genç iş insanlarımız ülkemize çok büyük katkı sunacaktır. Ülkemizin teknoloji, uzay ve havacılık alanında sahip olduğu büyük potansiyeli gerçekleştirmesi ve devam eden teknolojik devrimde rekabetçi olabilmesi adına bu alanda çalışan zihinlerin destekleniyor olması geleceğimiz açısından büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu. “

PALA, “GENÇ MÜSİAD AİLEMİZ GENİŞLEDİ”

Geleceğin teknolojileri, gelişmeleri ve ihtiyaçlarını gençlerimize aktarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “Bugün gerçekleştirdiğiniz ziyaretler için de siz gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. “Ülkemize 30 yıldır hizmet eden MÜSİAD’mizin gençlik kurulunun Kocaeli başkanlığı görevini üstlenmenin üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız” diyen Kocaeli Genç MÜSİAD Başkanı Pala, “Bu nedenle yönetim kurulumuz ile birlikte çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk hedeflerimizden birisi Genç MÜSİAD ailemizi genişletmek oldu. Bu doğrultuda ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek isteyen üniversite öğrencisinden tüccarına, üreticisinden girişimcisine kadar genç kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

PALA, “BÜYÜKLERİMİZİN FİKİRLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

“Bu çatıda oluşan, çağımızın getirdiği gelişmelere ayak uydurabilen genç ve dinamik yapının, bölgesel kalkınmada büyük rol oynadığını düşünüyoruz” ifadelerini de sarf eden Pala, “Bölgesel kalkınma için yeni nesil ortaklık geliştirmelerinden tutun da ticaret ve ihracat hacmini arttıracak projelerimizi gerekli makamlarla paylaşıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bölgesel kalınmayı başarabilen bir Türkiye, bütüncül kalkınma yolunda önemli bir motivasyon ile yoluna devam edebilecektir. Genç MÜSİAD olarak bu çalışmalarımızı yürütürken büyüklerimizin fikirlerine çok önem veriyoruz, bu vesile ile bizi fikirleri ve samimi nasihatleri ile aydınlatan Tahir Başkanımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

















