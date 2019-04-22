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Başkan Büyükakın’dan 23 Nisan Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla, hemşehrilerinin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Başkan Büyükakın'dan 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "23 Nisan 1920'de açılan Gazi Meclisimiz, kurulduğu andan bugüne kadar geçen süre içerisinde Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Bununla ne kadar gurur duysak azdır.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün geleceğimiz olan çocuklarımız ile yurdumuza ve kentimize davet ettiğimiz dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayram Türk Devleti’nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların çocukluğunu doya doya yaşayabileceği huzurlu bir dünya dileğini ülkemizden dünyaya ilan etmektedir.

Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından 47 ülkeden tam 1100 çocuğu misafir ediyoruz.  Güzel Kocaeli’mize konuk olan bu çocuklar bizim çocuklarımızla tanışıp kaynaşıyorlar, geleceğe barış köprüleri kuruyorlar. Barışı, sevgiyi, güzelliği paylaşıyorlar. Burada yeni dostlar edinip, geleceğin dünyasını inşa ediyorlar…

Bu duygu ve düşüncelerle siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tüm kalbimle kutluyor, mutluluğunuzun, coşkunuzun ve umutlarınızın daim olması temennilerimle, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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