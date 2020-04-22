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Başkan Büyükakın'dan 23Nisan Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Bu yıl 23 Nisan’da koronavirüs(Covid-19) tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerimizde yaşayacağımızı hatırlatan Başkan Büyükakın; ‘’İstiklal Marşımızı balkonlarda hep bir ağızdan okuyarak, bayram coşkumuzu evlerimizde yaşayalım’’ dedi.

Başkan Büyükakın'dan 23Nisan Mesajı

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:33

Başkan Büyükakın, TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda Kocaelilileri 23 Nisan gecesi saat 21.00’de balkonlara çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı okumaya davet etti. Başkan Büyükakın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu 23 Nisan’da 100 yaşına giriyor. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 100. yaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Her 23 Nisan’da Kocaeli’de 41 ülkeden 1000 çocuğu misafir ediyorduk. Bu 23 Nisan’da Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle evlerimizdeyiz. Sevinicimizi, coşkumuzu evlerimizde yaşayacağız. Bayram havası bu yıl evlerimizde yaşanacak. 23 Nisan gecesi saat tam 21.00’de balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız ve 100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız. Gelecek yıl yine Türkiye’de ve Kocaeli’de yer gök bayraklarla donanacak. Dünyanın dört bir yanından çocuklar yine şehrimize dolacak. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.’’



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