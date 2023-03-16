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Başkan Büyükakın’dan Arama Kurtarma Ekiplerine: “Cana can kattınız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem bölgesinde günlerce çalışan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Büyükakın, “Enkazdan çıkmış, acı bir hikayesi olan çocuğun başını okşamak, ona umut vermek, moralini yükseltmek, başka bir şey. Cana can kattınız. Bu çok değerli ve bir o kadar çok zor bir görevdi” dedi.

Başkan Büyükakın'dan Arama Kurtarma Ekiplerine: 'Cana can kattınız”

16 Mart 2023 Perşembe 14:37

                                           
 
  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sar Arama Kurtarma Derneği Başkanı Erdem Veysel Akın ve İHH Kocaeli Temsilcisi İsmail Yeşildal ile arama kurtarma ekibini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, “Günlerce enkazlarda bir cana daha ulaşabilmek için çalıştınız. Bölgede şunu bir kez daha görme şansımız oldu. Yıllardır aldıkları eğitimleri en doğru şekilde kullanan arama kurtarma ekipleri vardı. O günlerde cana can katmak için gayret eden tüm arama kurtarma ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Cana can kattınız. Bu çok değerli ve bir o kadar çok zor bir görevdi. Bu zorlu arama kurtarma faaliyetlerine katılanlardan biri olan arama köpeği Patron da enkazlardan depremzedelerin sağ kurtulmalarını sağladı” ifadelerini kullandı. 
 
  “Gönüllülük eğitimi konusunda daha çok çalışmalıyız” 
  Gönüllük eğitimlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Deprem bölgesine gittiğimizde ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Ekiplerimiz ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Afetlere hazırlık noktasında gönüllülük eğitimi konusunda daha çok çalışmalıyız. Arama kurtarma noktasında eğitimlerimize aralıksız bir şekilde devam etmeliyiz. Biz bunun gereğini her daim yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Enkazdan çıkmış, acı bir hikayesi olan çocuğun başını okşamak, ona her şeyin düzeleceğini, bugünlerin geçeceğini söylemek, ona umut vermek, moralini yükseltmek, başka bir şey. Tüm ekiplerimiz bunu yaptı. Sizlerden ve herkesten Allah razı olsun. Sivil yapıların önemini deprem bölgesinde bir kez daha gördük. Deprem bölgesindeki kadim şehirlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağız” diye konuştu. 
  Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmalarına teşekkür eden arama kurtarma ekipleri, “Sizlerden de Allah razı olsun. Cansiparane çalışma yaptınız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede çok emeği var” ifadelerini sarf etti. 







                                       


İHA
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