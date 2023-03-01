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Başkan Büyükakın'dan Depremzedelere: "Sizler bizim baş tacımızsınız"

Deprem sebebiyle Kocaeli'ye gelen depremzedeleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu kadar büyük bir afetin altından hep birlikte kalkacağız.

Başkan Büyükakın'dan Depremzedelere:

01 Mart 2023 Çarşamba 21:03

                                      
 
 
 
 Deprem sebebiyle Kocaeli'ye gelen depremzedeleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu kadar büyük bir afetin altından hep birlikte kalkacağız. Bu zor günler bu şekilde aşılacaktır. Sizler bizim misafirimiz, bizim baş tacımızsınız" dedi.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Balyanoz Gençlik Kampı ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da yer aldığı ziyaretlerde, Başkan Büyükakın depremzedelere yaraların birlikle sarılacağı ve yalnız olmadıkları konusunda telkinlerde bulundu. 
 
  "Bu büyük zorlukları hep birlikte aşacağız" 
  Hayatın tekrardan normale döneceğini belirten Tahir Büyükakın, "Sakın kendinizi burada garip görmeyin. Burada sizin akrabalarınız, kardeşlerimiz ve hemşerileriniz var diye düşünün. Bu büyük zorlukları hep birlikte aşacağız. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum umudunuzu sakın yitirmeyin. Bu millet ve bu devlet çok büyük. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Bu kadar büyük bir afetin altından hep birlikte kalkacağız. Bu zor günler bu şekilde aşılacaktır. Sizler bizim misafirimiz, bizim baş tacımızsınız" dedi.  
                                     










İHA
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