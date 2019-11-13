Başkan Büyükakın’dan Engelli Personele Doğum Günü Pastası

Başkan Büyükakın, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal’ın doğum günü için talep ettiği pasta isteğini geri çevirmedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal, doğum günü için Başkan Büyükakın’dan pasta istedi. Başkan Büyükakın, İnal’ın isteğini geri çevirmedi ve doğum günü pastası gönderdi. İnal’ın doğum günü pastasını keserken duyduğu heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.

32 YAŞINA BASTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal 32 yaşına bastı. Engelli kadrosunda çalışan Enis Korkut İnal, doğum günü için Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a telefonla ulaşarak doğum günü pastası istedi. Başkan Büyükakın İnal’ın doğum günü pastası isteğini geri çevirmedi. Gerekli talimatları veren Başkan Büyükakın, İnal’a doğum günü pastasını gönderdi.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI GÖNDERDİ

Başkan Büyükakın’ın gönderdiği pastayı gören Enis Korkut İnal, şaşkınlığını gizleyemedi. Mesai arkadaşları ile birlikte mumları söndüren Enis Korkut İnal, pastasından mesai arkadaşlarına ikram etti. Arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul eden İnal, doğum günü pastası için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başkan Tahir Büyükakın’a telefon ile ulaştığını belirten Enis Korkut İnal; “Doğum günümden bir gün önce Başkan Büyükakın’ı aradım. Doğum günüm için pasta istedim. O da söz verdi, yarın doğum günü pastası göndereceğim dedi ve bugün pastam geldi. Başkanıma çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.













