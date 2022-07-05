Başkan Büyükakın’dan işçilere müjde





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, işçi ve emekçi dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete %30 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işçi personele yönelik çalışma başlatan Başkan Büyükakın, müjdeli haberi bugün sosyal medyasından açıkladı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan tüm işçi personelin maaşlarına %30 oranında artış yapılacağını ifade etti.





%30 ARTIŞ MAAŞLARA YANSITILACAK

Bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran işçi dostu Başkan Büyükakın, ‘’Her zaman olduğu gibi yine işçi kardeşlerimizin yanındayız. Asgari ücrete yapılan %30'luk zam, belediyemizde çalışan tüm işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun’’ dedi.