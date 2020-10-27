Başkan Büyükakın'dan Kandil Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla bütün İslam Âlemi’nin Mevlid Kandili’ni kutladı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükaın, Mevlid Kandilinin tüm insanlığa ve özellikle İslâm dünyasına barış, huzur, adalet, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Büyükakın, "Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu bir çağın doğmasına vesile olduğu gündür. Peygamberimizin dünyaya gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. O’nun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizi örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesilesidir.

Mevlid Kandilinin de ülkemizden başlayarak bütün İslâm âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk, sağlık ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu mübarek gece yaşadığımız sıkıntılı günlerin sona ermesine sebep olur. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin, aziz milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimin Mevlid Kandilini kutlarım" dedi.