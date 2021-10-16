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Başkan Büyükakın'dan Kandil Mesajı

Başkan Büyükakın: “Mevlit Kandilimiz O’nun doğumu gibi tüm insanlığa aydınlık getirsin”

Başkan Büyükakın'dan Kandil Mesajı

16 Ekim 2021 Cumartesi 23:09


 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla bütün İslam Âleminin Mevlit Kandili’ni kutladı.

Kardeşliğin, sevginin, rahmetin, merhametin timsali, yoksulların, yetimlerin, yolda kalmışların, mazlumların peygamberi Resulü Kibriya Efendimizin doğum günü nedeni ile tüm İslam Âleminin ve Kocaelililerin Mevlit Kandilini kutlayan Başkan Büyükakın, “Bu mübarek gecenin, Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifleri gibi tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini ve mazlum coğrafyalarda açlık, savaşla boğuşan insanlığa aydınlık getirmesini diliyorum”  dedi.

Mübarek gecelerin tüm insanlık için fırsat olduğunu belirten Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı; ”Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. Üstad Necip Fazıl’ın ‘Sen, mukaddes hedef; Haktan gelen aşkın hedefi!.. Sen, en ileri rütbe; Allah'ın Sevgilisi olmak mertebesi!.. Sen, en güzel insan; güzeller güzeli insanoğlunun en güzeli!’ mısralarında ifade ettiği gibi, O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emîn'di; Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti.

O’nun yaşayışı, O’nun hadis-i şerifleri, O’nun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başladı. Bu bakımdan, Mevlit Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Mevlit Kandili’nin de ülkemizden başlayarak bütün İslâm Âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk, sağlık ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam Âleminin, aziz milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimin Mevlit Kandilini kutlarım."

 

 

 

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