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Başkan Büyükakın’dan kiracılara müjde

Büyükşehir’e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması konusunu Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Meclisi’ne taşıdı.

Başkan Büyükakın'dan kiracılara müjde

11 Aralık 2020 Cuma 10:07

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kepenk kapatnak zorunda kalan esnaflara verdiği desteğe her gün bir yenisini ekliyor. Büyükşehir’e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için Başkan Tahir Büyükakın harekete geçti. Başkan Büyükakın, ilgili yazıyı konunun çözülmesi amacıyla meclise sevk etti. 

 

KONU MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsten etkilenen esnaf Kocaeli Büyükşehir Beledyesi’nin destek paketleriyle nefes alacak. Esnafa verilecek 30 milyonluk destek paketini açıklayan Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir’e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için konuyu Büyükşehir Meclisi’ne getiriyor. Başkan Büyükakın, süre ve şartların meclisçe belirlenmesi amacıyla gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı: “Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde indirim veya ertelenmesi, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, sözleşme sürelerinin uzatılması, hususlarında süre ve şartların meclisce belirlenmesi amacıyla yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim”



 


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