banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya Yönelik Önerilerine Bakan Kurum’dan Tam Destek

Bakan Kurumu’un başkanlığında toplanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na katılan Başkan Büyükakın, dikkat çeken önerilerde bulundu

Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya Yönelik Önerilerine Bakan Kurum'dan Tam Destek

22 Ekim 2021 Cuma 15:53

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Marmara aslında Türkiye’nin kalbi… Burada yaşanacak bir afet Türkiye’yi etkileyecektir’’ dedi.

 

DEPREME HAZIRLIK VE KÜRESEL ISINMA

Bakan Kurum’un başkanlık ettiği toplantıya bakan yardımcıları, ilgili bakanlıkların bürokratları, valiler, belediye başkanları, meslek kuruluşlarının ve çevre kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Büyükakın, ‘’Sayın Bakanım değerli hazirun, sizleri saygıyla selamlıyorum. Eylem planı ve hazırlanan stratejik belgenin bundan sonraki safhasında yatırım planlaması gerekiyor. Bunun il il yapılması ve takibi daha yararlı olacaktır. MBB olarak geçtiğimiz günlerde Mekânsal Planlama Strateji Belgesini kamuoyuyla paylaştık. Küresel ısınma, doğal afetler, depreme hazırlık gibi konularda havza yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ancak bölgesel düzeyde bir planlama otoritesi yok. Bu konuda da bir inisiyatif alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Depreme hazırlık Marmara açısından çok önemli. Marmara aslında Türkiye’nin kalbi… Burada yaşanacak bir afet Türkiye’yi etkileyecektir’’ ifadesini kullandı.

 

ATIK BERTARAFINDA HAVZA UYGULAMALARI

Atık bertarafı konusunda da aynı şekilde havza planlamaları yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Mekansal Planlama Strateji Belgesi bize Marmara dışındaki bazı illerin de bu havzaya katılması gerektiğini gösterdi. Katı atık bertarafı yönetimi, su yönetimi ve afet yönetiminde ayrı masalar kurulması gerektiğini düşünüyorum. Müsilaj olayında olduğu gibi başımıza gelmeden tedbir alalım. Kocaeli’nde bir lojistik köy kurulsa, vergi işlemlerinin de içinde yapıldığı, büyük depoların olduğu, tren yolu bağlantılarının bulunduğu bir alan olsa istiyoruz. Bu anlamda lojistik planların da yapılması gerekiyor’’ önerilerinde bulundu.

 

BAKAN KURUM’DAN TAM DESTEK

Başkan Büyükakın’ın önerilerine Bakan Kurum, ‘’Bu çok doğru bir yaklaşım, bununla ilgili önerilere önem veriyoruz ve dikkate alıyoruz. Vereceğimiz ne destek varsa vermeye hazırız.  Bu konuyu arkadaşlarımız hemen çalışsın’’ karşılığını verdi. Bakan Kurum ayrıca ilgili müdürlüklere Başkan Büyükakın’ın önerileriyle ilgili çalışma yapılması talimatını da iletti.  

 










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı
İtfaiye’den Çevrimiçi Yangın Güvenliği Eğitimi İtfaiye’den Çevrimiçi Yangın Güvenliği Eğitimi
Encümen’de 11 Taşınmaz İçin İhale Yapıldı Encümen’de 11 Taşınmaz İçin İhale Yapıldı
Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak
Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy Sakinlerini Dinledi Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy...
Çayırova’da Ayak Tenisi Turnuvası Çayırova’da Ayak Tenisi Turnuvası
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı
’Radyo-yu Humayun‘’ adlı yeni oyunuyla seyirci karşısına çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir...

Haberi Oku