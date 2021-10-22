Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya Yönelik Önerilerine Bakan Kurum’dan Tam Destek

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Marmara aslında Türkiye’nin kalbi… Burada yaşanacak bir afet Türkiye’yi etkileyecektir’’ dedi.

DEPREME HAZIRLIK VE KÜRESEL ISINMA

Bakan Kurum’un başkanlık ettiği toplantıya bakan yardımcıları, ilgili bakanlıkların bürokratları, valiler, belediye başkanları, meslek kuruluşlarının ve çevre kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Büyükakın, ‘’Sayın Bakanım değerli hazirun, sizleri saygıyla selamlıyorum. Eylem planı ve hazırlanan stratejik belgenin bundan sonraki safhasında yatırım planlaması gerekiyor. Bunun il il yapılması ve takibi daha yararlı olacaktır. MBB olarak geçtiğimiz günlerde Mekânsal Planlama Strateji Belgesini kamuoyuyla paylaştık. Küresel ısınma, doğal afetler, depreme hazırlık gibi konularda havza yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ancak bölgesel düzeyde bir planlama otoritesi yok. Bu konuda da bir inisiyatif alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Depreme hazırlık Marmara açısından çok önemli. Marmara aslında Türkiye’nin kalbi… Burada yaşanacak bir afet Türkiye’yi etkileyecektir’’ ifadesini kullandı.

ATIK BERTARAFINDA HAVZA UYGULAMALARI

Atık bertarafı konusunda da aynı şekilde havza planlamaları yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Mekansal Planlama Strateji Belgesi bize Marmara dışındaki bazı illerin de bu havzaya katılması gerektiğini gösterdi. Katı atık bertarafı yönetimi, su yönetimi ve afet yönetiminde ayrı masalar kurulması gerektiğini düşünüyorum. Müsilaj olayında olduğu gibi başımıza gelmeden tedbir alalım. Kocaeli’nde bir lojistik köy kurulsa, vergi işlemlerinin de içinde yapıldığı, büyük depoların olduğu, tren yolu bağlantılarının bulunduğu bir alan olsa istiyoruz. Bu anlamda lojistik planların da yapılması gerekiyor’’ önerilerinde bulundu.

BAKAN KURUM’DAN TAM DESTEK

Başkan Büyükakın’ın önerilerine Bakan Kurum, ‘’Bu çok doğru bir yaklaşım, bununla ilgili önerilere önem veriyoruz ve dikkate alıyoruz. Vereceğimiz ne destek varsa vermeye hazırız. Bu konuyu arkadaşlarımız hemen çalışsın’’ karşılığını verdi. Bakan Kurum ayrıca ilgili müdürlüklere Başkan Büyükakın’ın önerileriyle ilgili çalışma yapılması talimatını da iletti.





















