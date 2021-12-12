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Başkan Büyükgöz Amatörün Yanında

Gebze’de Amatör Spora 710 Bin TL’lik Destek

Başkan Büyükgöz Amatörün Yanında

12 Aralık 2021 Pazar 11:23

 

 

Başkan Büyükgöz’den amatöre önemli destek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede faaliyetlerine devam eden amatör spor kulüplerine 710 bin Liralık maddi destekte bulundu.

 

 

Başkan Büyükgöz’den amatöre önemli destek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede faaliyetlerine devam eden amatör spor kulüplerine önemli bir destekte bulundu. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen yemekte amatör spor kulüplerinin yöneticilerini ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra toplantıya KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri katıldı.

İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Toplantıda bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, “Bugün bizleri buluşturan belediye başkanımızın duyurusunu yapacağı yardımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli bir döneme adım atıyoruz. Kulüplerimizin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacını giderebileceği bir sistemde bu yardım gerçekleşmiş olacak. Bu katkıyı bizlere sunan belediye başkanımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm amatör kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TÜM ÇABAMIZ GENÇLER İÇİN

Amatör spor kulüplerine toplamda 710 bin Liralık maddi yardımda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantının açılışında yaptığı selamlama konuşmasında, “Toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Pandemi nedeniyle siz değerli temsilcilerimizle bir araya gelemedik. Kısmet bugüne miymiş. Spor yapan ve yarınlara sağlıklı bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Her evladımızın ilgisine ve kabiliyetine uygun spor yapabileceği tesis ve yatırımları, imkanları sunmalıyız. Tüm çabamız bunun için. Bugün burada, federasyonumuzun belirleyeceği program dahilinde kullanılmak üzere 710 Liralık tahsisatı amatörün emrine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Gençlerimizi sporun güzel dünyasıyla buluşturan amatör spor kulüplerimizin daha iyi ve kaliteli hizmet vermesine önemli bir katkı olacak böylesine önemli destekten ötürü belediye başkanımızı kutluyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından amatör spor kulüpleri temsilcileri ve protokol birlikte bir aile fotoğrafı çektirdi. Gebze’deki amatör spor kulüplerinin yöneticileri, amatöre katkılarından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti. 













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