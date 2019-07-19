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Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanatta

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu, eğitmenlerle sohbet etti.

Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanatta

19 Temmuz 2019 Cuma 15:14

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu, eğitmenlerle sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner’in eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bilim Sanat Merkezimiz çok fonksiyonlu yönüyle bölgemize hizmet etmeye başladı. Merkezimizde birçok branşta kurs eğitimlerimiz gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra yakın zamanda düğün salonumuzu da faaliyete geçirerek bölge halkının hizmetine sunacağız” dedi. Merkezdeki GESMEK kurs eğitmenleriyle de görüşen Başkan Büyükgöz, “Sizlerden fedakarlık bekliyorum. Biz bir aileyiz ve Gebze halkına hizmet etmek hepimizin ortak hedefi olmalı. Sizlere de eğitimci olarak bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
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