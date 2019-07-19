Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanatta Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu, eğitmenlerle sohbet etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:14