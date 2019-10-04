Başkan Büyükgöz Avrupa Şampiyonunu ağırladı

Avrupa’da bayrağımızı en üstte dalgalandıran Gebze’nin gururu Avrupa Şampiyonu Tuğçe Fedakartürk, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e spora ve sporculara verdikleri destek için teşekkür etti. Avrupa Şampiyonu olan Tuğçe Fedatürk’ün teşekkür ziyaretinden oldukça memnun kaldığını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kızımız ülkemizi Avrupa’da temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Kendisine tüm milletimiz adına, özellikle Gebzeli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda daha birçok başarıya imza atacak, bayrağımızı birçok yerde dalgalandıracak. Gebze Belediyesi olarak her türlü spora ve sporcuya destek veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Tuğçe kızımızın başarılarının devamını diliyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin, nice başarılar kazandırsın” ifadelerini kullandı.