Başkan Büyükgöz Ayşenur’a Misafir Oldu

Başkan Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinden Ayşenur Günel’in evine konuk oldu. Talepleri hızlıca yerine getirilen Ayşenur Günel de, Başkan Büyükgöz’e desteklerinden ötürü teşekkür etti