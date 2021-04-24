Başkan Büyükgöz Ayşenur’a Misafir Oldu

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:15
Başkan Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinden Ayşenur Günel’in evine konuk oldu. Evine engelli rampası ve ev tadilatı taleplerinin belediye ekipleri tarafından hızlıca yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ileten Ayşenur Günel, başkana teşekkür etti. Genç Ayşenur ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ayşenur kardeşimizin bizden iki talebi vardı. Eve girişini kolaylaştıracak engelli rampası ve ev içerisinde yapılması gereken bir iki ufak tadilat. Talepleri ekiplerimiz tarafından hızla yerine getirilen Ayşenur kardeşimizin kapısını mahalle ziyaretimiz kapsamında, çaldık. Kendisine hoş sohbeti için teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kendisini evinde ziyaret eden Ayşenur Günel de, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e desteği nedeniyle teşekkür etti.
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