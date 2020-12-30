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Başkan Büyükgöz Berat Efe’yi Ağırladı

Başkan Büyükgöz, minik Berat Efe’yi makamında ağırladı.

Başkan Büyükgöz Berat Efe'yi Ağırladı

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:06

 Başkan Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yılbaşı tebrik kartını kendisine sosyal medyadan ulaştıran, Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu 4-e sınıfı öğrencisi Berat Efe’yi makamında ağırladı. Berat Efe ile dersleri hakkında da sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; teknolojiyi amaçsızca kullanan değil teknolojiyi üreten bir nesil olabilmek için çok çalışmak gerektiğini vurguladı. Yaptığı sürpriz için teşekkür ettiği Minik Berat’a bol bol kitap okuyarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi öğüdünde de bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çeşitli hediyeler takdim etti. 

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