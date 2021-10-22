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Başkan Büyükgöz Beylikbağı Esnafını Dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükgöz, bu hafta Cuma günü Beylikbağı bölgesindeki esnaflara konuk oldu.

Başkan Büyükgöz Beylikbağı Esnafını Dinledi

22 Ekim 2021 Cuma 14:01


 

Başkan Büyükgöz’den Beylikbağı’nda esnaf turu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükgöz, bu hafta Cuma günü Beylikbağı bölgesindeki esnaflara konuk oldu. Ankara Caddesindeki dükkanlar başta olmak üzere bölgedeki esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Önal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri eşlik etti. Esnafları ziyaretinde alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden çalışmalar ve projelere ilişkin de Beylikbağı sakinlerini bilgilendirdi. Esnaflara hayırlı işler ve hayırlı cumalar temennilerini ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini de dinledi.  

















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